'İHA mı yiyeceğiz, tank mı yiyeceğiz?' söylemi Mete Yarar'ı canlı yayında çileden çıkardı
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "İHA mı yiyeceğiz, tank mı yiyeceğiz?" şeklindeki muhalif soslu söylemlere çok sert tepki gösterdi.
Mete Yarar, savunma sanayi projelerine yönelik "İHA mı yiyeceğiz, tank mı yiyeceğiz?" şeklindeki eleştirilere Haber Global canlı yayınında yanıt verdi. Yarar, güçlü bir ordu ve istihbarat birimine sahip olmamanın bedelinin ağır olacağını vurguladı.
Emperyalist güçlerin ancak caydırıcı bir güçle durdurulabileceğini belirten Yarar, "Eğer modern bir savunma sanayiniz ve kendinize yeterli bir ordunuz olmazsa, onurunuzu ayaklar altına alanların tokadını yersiniz. Ben bu memleketin üzerinde yabancı uçak görmek, donanmamın batırıldığını izlemek istemiyorum," ifadelerini kullandı.
Kamuoyunda sıkça dile getirilen "Sıra Türkiye’de mi?" sorusunun bir özgüven eksikliği olduğunu savunan Yarar, Türkiye’nin teslimiyetçi bir mantıkla başkalarının sırasına sokulmasına karşı çıktı.
Türkiye’nin bölgesel gücüne vurgu yapan uzman, "Ben sıraya alınacak bir devlet miyim? Neden kendinizi devamlı tokat yiyecek adamlarla aynı sıraya sokuyorsunuz? Bu memleket o kadar küçük, değerleri o kadar aşağıda bir yer değil," dedi.
Türkiye’ye karşı kurulan bölgesel ittifaklara da değinen Mete Yarar, karşı bloğun tek başına hareket edemediğini ifade etti. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve Hindistan gibi ülkelerin bir araya getirilmeye çalışılmasının Türkiye’nin gücünden kaynaklandığını belirten Yarar, "Biriniz yetiyordunuz da neden altınız birden toplandınız? Altınız toplandınız ama hala gelemiyorsunuz. Sorulması gereken soru 'Sıra bize mi gelecek?' değil, 'Sıra onlara ne zaman gelecek?' sorusudur," diyerek sözlerini noktaladı. KAYNAK: YENİ ŞAFAK
