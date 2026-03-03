'İHA mı yiyeceğiz, tank mı yiyeceğiz?' söylemi Mete Yarar'ı canlı yayında çileden çıkardı

Türkiye’ye karşı kurulan bölgesel ittifaklara da değinen Mete Yarar, karşı bloğun tek başına hareket edemediğini ifade etti. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail ve Hindistan gibi ülkelerin bir araya getirilmeye çalışılmasının Türkiye’nin gücünden kaynaklandığını belirten Yarar, "Biriniz yetiyordunuz da neden altınız birden toplandınız? Altınız toplandınız ama hala gelemiyorsunuz. Sorulması gereken soru 'Sıra bize mi gelecek?' değil, 'Sıra onlara ne zaman gelecek?' sorusudur," diyerek sözlerini noktaladı. KAYNAK: YENİ ŞAFAK