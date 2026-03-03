İşte İran'a ihanet eden ülkeler! Bir kuruş harcayamıyor!
Yıllardır uluslararası yaptırımlara maruz kalan İran’a ait milyarlarca dolarlık finansal varlığın farklı ülkelerde bloke edildi.
ORTADOĞU'DA TANSİYON YÜKSELİYOR! Orta Doğu’da tansiyon her geçen saat yükselirken, İran ile ABD-İsrail hattındaki çatışmalar dördüncü gününe girdi. Karşılıklı hava ve füze saldırıları sürerken, bölgedeki askeri üsler ve stratejik noktalar hedef alınıyor.
İRAN'IN MİLYARLARCA DOLARI VAR AMA KULLANAMIYOR! Ancak çatışmanın görünmeyen cephesinde çok daha büyük bir hesap var. Yıllardır uygulanan yaptırımlar nedeniyle İran’ın yurt dışındaki milyarlarca dolarlık varlığı farklı ülkelerde dondurulmuş durumda.
DONDURULMUŞ RAKAMLAR DUDAK UÇUKLATTI! Ekonomik baskının giderek arttığı bu süreçte, dondurulan paraların hangi ülkelerde tutulduğu ve toplam tutarın ne kadar olduğu yeniden gündeme geldi. Ödemesi yapılmış ticari gelirlerin, siyasi ve hukuki gerekçelerle serbest bırakılmaması, İran’ın fiilen kendi kaynaklarına erişememesine neden oluyor. Belirtilen rakamların miktarı şaşkına çevirdi.
İŞTE İRAN'IN PARASINA ÇÖKEN ÜLKELER!
9) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ
8) JAPONYA
7) LÜKSEMBURG
6) HİNDİSTAN
5) ABD
4) KATAR
3) GÜNEY KORE
2) IRAK
1) ÇİN/ derleyen: haber7
