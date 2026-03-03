  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sindirim sağlığı için önemli! Kefir iftarda mı sahurda mı tüketilmeli? İşte İran'a ihanet eden ülkeler! Bir kuruş harcayamıyor! Antalya’da üretime başlandı 800 yıllık Selçuklu ipeği geri döndü Ortadoğu'yu karıştıran gelişme: İHA'ları kopyalayıp 'düşman' İHA'sı gibi gösterip müttefiklere sabotaja başladılar DSÖ açıkladı: Dünyada her 8 kişiden 1'i obez Futbolculara servet ödüyorlar! Türkiye'den bir takım listeye girdi! Otomobil alacaklara büyük fırsat! Nissan’dan 300 bin TL’ye varan destek Kimse ne olduğunu anlamadı! 'Bitik' denilen ülke S-400'ü 200 km menzilli balistik füzeye çevirip ateşledi Kuraklık haritası değişti! O ilimizde son 10 yılın en yüksek yağışı
Dünya
14
Yeniakit Publisher
İşte İran'a ihanet eden ülkeler! Bir kuruş harcayamıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte İran'a ihanet eden ülkeler! Bir kuruş harcayamıyor!

Yıllardır uluslararası yaptırımlara maruz kalan İran’a ait milyarlarca dolarlık finansal varlığın farklı ülkelerde bloke edildi.

1
#1
Foto - İşte İran'a ihanet eden ülkeler! Bir kuruş harcayamıyor!

ORTADOĞU'DA TANSİYON YÜKSELİYOR! Orta Doğu’da tansiyon her geçen saat yükselirken, İran ile ABD-İsrail hattındaki çatışmalar dördüncü gününe girdi. Karşılıklı hava ve füze saldırıları sürerken, bölgedeki askeri üsler ve stratejik noktalar hedef alınıyor.

#2
Foto - İşte İran'a ihanet eden ülkeler! Bir kuruş harcayamıyor!

İRAN'IN MİLYARLARCA DOLARI VAR AMA KULLANAMIYOR! Ancak çatışmanın görünmeyen cephesinde çok daha büyük bir hesap var. Yıllardır uygulanan yaptırımlar nedeniyle İran’ın yurt dışındaki milyarlarca dolarlık varlığı farklı ülkelerde dondurulmuş durumda.

#3
Foto - İşte İran'a ihanet eden ülkeler! Bir kuruş harcayamıyor!

DONDURULMUŞ RAKAMLAR DUDAK UÇUKLATTI! Ekonomik baskının giderek arttığı bu süreçte, dondurulan paraların hangi ülkelerde tutulduğu ve toplam tutarın ne kadar olduğu yeniden gündeme geldi. Ödemesi yapılmış ticari gelirlerin, siyasi ve hukuki gerekçelerle serbest bırakılmaması, İran’ın fiilen kendi kaynaklarına erişememesine neden oluyor. Belirtilen rakamların miktarı şaşkına çevirdi.

#4
Foto - İşte İran'a ihanet eden ülkeler! Bir kuruş harcayamıyor!

İŞTE İRAN'IN PARASINA ÇÖKEN ÜLKELER!

#5
Foto - İşte İran'a ihanet eden ülkeler! Bir kuruş harcayamıyor!

9) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİĞİ

#6
Foto - İşte İran'a ihanet eden ülkeler! Bir kuruş harcayamıyor!

8) JAPONYA

#7
Foto - İşte İran'a ihanet eden ülkeler! Bir kuruş harcayamıyor!

7) LÜKSEMBURG

#8
Foto - İşte İran'a ihanet eden ülkeler! Bir kuruş harcayamıyor!

6) HİNDİSTAN

#9
Foto - İşte İran'a ihanet eden ülkeler! Bir kuruş harcayamıyor!

5) ABD

#10
Foto - İşte İran'a ihanet eden ülkeler! Bir kuruş harcayamıyor!

4) KATAR

#11
Foto - İşte İran'a ihanet eden ülkeler! Bir kuruş harcayamıyor!

3) GÜNEY KORE

#12
Foto - İşte İran'a ihanet eden ülkeler! Bir kuruş harcayamıyor!

2) IRAK

#13
Foto - İşte İran'a ihanet eden ülkeler! Bir kuruş harcayamıyor!

1) ÇİN/ derleyen: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YUSUF DEMİRTAŞ

çin beni şaşırttı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Yahudi’nin sözcüsü 'Sözcü'
Medya

Yahudi’nin sözcüsü 'Sözcü'

Sözcü TV kimin adına konuşuyor? Türkiye toplumunun inanç ve vicdan hassasiyetlerinden uzaklaşmış bir yayın diliyle kime mesaj veriliyor? Bu ..
Tatlı su balığı solcular Dubai'de mahsur kaldı
Gündem

Tatlı su balığı solcular Dubai'de mahsur kaldı

İslam'a "Arap düşmanlığı" üzerinden saldıran tatlı su balığı solcular, "tatil" adı altında para saçtıkları Arapların yapay şehri Dubai'de ma..
Ve açıklama az önce geldi! Arap ülkesi yanlışlıkla 3 ABD savaş uçağını vurdu
Gündem

Ve açıklama az önce geldi! Arap ülkesi yanlışlıkla 3 ABD savaş uçağını vurdu

ABD ile İran arasındaki savaş devam ederken CENTCOM'dan açıklama geldi. Açıklamada, "3 adet F-15E savaş uçağımız Kuveyt'te dost ateşi sonucu..
İran saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısı 6’ya yükseldi
Dünya

İran saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısı 6’ya yükseldi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), bölgedeki çatışmalarda ölen ve yaralanan Amerikan askerlerine ilişkin güncel bilançoyu paylaştı. Yapılan a..
Rusya'dan ABD'ye son ihtar: Trump, durmazsa 3. Dünya Savaşı başlayacak
Dünya

Rusya'dan ABD'ye son ihtar: Trump, durmazsa 3. Dünya Savaşı başlayacak

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik kalleş saldırılarının nükleer silahlanma yarışını..
28 Şubat tetikçisi Alican Uludağ'a kötü haber
Gündem

28 Şubat tetikçisi Alican Uludağ'a kötü haber

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, 28 Şubat tetikçisi Alican Uludağ’ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Uludağ’ın avukatları, karar teb..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23