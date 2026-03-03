İşte İran'a ihanet eden ülkeler! Bir kuruş harcayamıyor!

DONDURULMUŞ RAKAMLAR DUDAK UÇUKLATTI! Ekonomik baskının giderek arttığı bu süreçte, dondurulan paraların hangi ülkelerde tutulduğu ve toplam tutarın ne kadar olduğu yeniden gündeme geldi. Ödemesi yapılmış ticari gelirlerin, siyasi ve hukuki gerekçelerle serbest bırakılmaması, İran’ın fiilen kendi kaynaklarına erişememesine neden oluyor. Belirtilen rakamların miktarı şaşkına çevirdi.