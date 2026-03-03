  • İSTANBUL
İran’da sivil yerleşim yerlerine bomba yağdı: Katliamın bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 787’ye yükseldi
Giriş Tarihi:

İran’da sivil yerleşim yerlerine bomba yağdı: Katliamın bilançosu ağırlaşıyor: Can kaybı 787’ye yükseldi

Ortadoğu’yu kana bulayan ABD ve terör devleti İsrail’in saldırganlığı durdurulamaz bir boyuta ulaştı! İran coğrafyasını adeta cehenneme çeviren hava saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. İran Kızılayı, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 787’ye yükseldiğini duyurdu. Enkaz altında halen yüzlerce kişinin olduğu tahmin edilirken, saldırılarda İran’ın dini lideri Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkilinin de öldüğü kesinleşti!

İnsanlık tarihinin en kanlı diplomasi ihanetlerinden biri yaşanıyor. Washington ve Tahran arasında müzakereler devam ederken, ABD ve katil İsrail’in ortaklaşa başlattığı hava harekatı İran’ı adeta haritadan silmeye çalışıyor. Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, saldırıların bilançosu her geçen saat katlanarak artıyor. İran Kızılayı’nın son verileri, saldırganlığın boyutunu gözler önüne serdi: 153 farklı yerleşim biriminde 504 nokta yerle bir edildi, 787 insan yaşamını yitirdi.

ABD ve İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi. Tesnim Haber Ajansı, İran Kızılay Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "153 yerleşim biriminde 504 noktanın hedef alındığı saldırılarda 787 kişi hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi. Vurulan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, saldırılarda yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi. İran Kızılayı tarafından, 2 Mart'ta yapılan açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında 555 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

ABD – İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

