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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
39 yıllık sanayi devinde deprem! Türkiye’nin köklü şirketine resmen kayyım atandı

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39 yıllık sanayi devinde deprem! Türkiye’nin köklü şirketine resmen kayyım atandı

Türkiye'nin 39 yıllık köklü sanayi kuruluşlarından Doğusan Boru'nun sermayesinin yüzde 56,09'una sahip olan ana hissedarı Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.'ye kayyım atandığı duyuruldu. Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden paylaşılan bilgilere göre, ilgili yasal mercilerin kararı ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri doğrultusunda şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkilerine devredildi. Yatırımcıların ve piyasaların yakından takip ettiği bu kritik süreçte yaşanacak yeni gelişmelerin mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

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Foto - 39 yıllık sanayi devinde deprem! Türkiye’nin köklü şirketine resmen kayyım atandı

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş., sermaye yapısındaki gelişmeye ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirimde bulundu. Şirket, sermayesinin yüzde 56,09'una sahip ana hissedarı Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.'nin yönetimine ilişkin alınan kararı kamuoyuna açıkladı.

#2
Foto - 39 yıllık sanayi devinde deprem! Türkiye’nin köklü şirketine resmen kayyım atandı

KAP'a yapılan açıklamaya göre ilgili yasal mercilerin kararı ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri doğrultusunda, Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.'nin yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyımlık yetkileriyle yürütülmesine karar verildi. Böylece Doğusan Boru'nun yüzde 56,09 payla çoğunluk hissedarı konumundaki şirketin yönetimi TMSF'ye geçti.

#3
Foto - 39 yıllık sanayi devinde deprem! Türkiye’nin köklü şirketine resmen kayyım atandı

Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş., Doğusan Boru sermayesinin yüzde 56,09'una sahip ana hissedar konumunda bulunuyor. Açıklanan karar Doğusan Boru'nun doğrudan yönetimine değil, şirkette çoğunluk payına sahip Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.'nin yönetimine ilişkin olarak duyuruldu.

#4
Foto - 39 yıllık sanayi devinde deprem! Türkiye’nin köklü şirketine resmen kayyım atandı

Doğusan Boru, ana hissedarın yönetiminin TMSF tarafından kayyımlık yetkileriyle yürütülmesine ilişkin süreçte ortaya çıkacak gelişmeleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuoyuna ve yatırımcılara açıklamaya devam edeceğini bildirdi.

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Foto - 39 yıllık sanayi devinde deprem! Türkiye’nin köklü şirketine resmen kayyım atandı

39 yıllık Doğusan Boru, ana hissedarına ilişkin kararı KAP üzerinden yatırımcılarla paylaştı. Şirketin açıklamasında, bundan sonraki gelişmelerin de mevzuat kapsamında kamuoyuna bildirileceği belirtildi.

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Yorumlar

Eden bulur

Üzüldüm diyemeyeceğim zamanında hissedarıydım çok zarara uğrattılar çok kişinin ahını ne aldılar. maalesef ülkemizde hakkıyla iş yapan helal iş yapan insanlar gitgide azalmakta
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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