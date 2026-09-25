39 yıllık sanayi devinde deprem! Türkiye’nin köklü şirketine resmen kayyım atandı
Türkiye'nin 39 yıllık köklü sanayi kuruluşlarından Doğusan Boru'nun sermayesinin yüzde 56,09'una sahip olan ana hissedarı Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.'ye kayyım atandığı duyuruldu. Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden paylaşılan bilgilere göre, ilgili yasal mercilerin kararı ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri doğrultusunda şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkilerine devredildi. Yatırımcıların ve piyasaların yakından takip ettiği bu kritik süreçte yaşanacak yeni gelişmelerin mevzuat çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.