Ev alıp satmada yeni dönem: Birden fazlaya izin verilmeyecek!
İnternet üzerinden evalıp satmalarda gelen yeni düzenleme ile birden fazla emlakçıya yetki verilemeyecek. Konutun satışını sadece bir emlakçı yapabilecek.
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İnternet üzerinden evalıp satmalarda gelen yeni düzenleme ile birden fazla emlakçıya yetki verilemeyecek. Konutun satışını sadece bir emlakçı yapabilecek.
Emlak sektöründe şeffaflığın sağlanması ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, kiralık konutların ardından, satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak şekilde ülke genelinde 15 Şubat 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştı. Kiralık taşınmaz ilanları için 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulanan sistem, 15 Şubat'ta ikinci aşamasına geçilerek, satılık taşınmaz ilanları için de zorunlu olmuştu. Sistem kapsamında taşınmaz sahibi vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kendilerine ait mülkü seçerek, satış ilanı verme sürecinde emlak işletmelerini yetkilendiriyordu.
SÜRECİ TEK EMLAKÇI YÜRÜTECEK Şu an, birden fazla emlakçıya ilan yetkisi verilebiliyor. Bu hakkın da kaldırılması planlanıyor. Taşınmazın satışını sadece tek bir emlakçı yapabilecek. "GÜVENLİ ÖDEME"DE TARİH DEĞİŞEBİLİR Öte yandan, taşınmazlarda güvenli ödeme sisteminin 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi planlanmıştı. Uygulama ile para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Sektör yetkilileri, tarihin ertelenmesini beklediklerini açıkladı.
ELEKTRONİK İLAN DOĞRULAMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR? İlan vermek isteyen taşınmazın sahibi e-Devlet uygulaması üzerinden EİDS yetki işlemleri bölümüne giriyor. Bu bölümde ev sahibinin karşısına kendisine ait olan taşınmazlar çıkıyor. İlan verilmek istenen taşınmaz açılan ekran üzerinden seçiliyor. Sistem üzerinden devam edilmesinin ardından açılan sayfaya emlakçının yetki belgesinde bulunan yetki numarasının girilmesi gerekiyor.
Taşınmazın sahibinin emlak danışmanına verdiği yetki süresini belirtmesi gerekiyor. Yetki süresi en fazla 3 ay oluyor. Sistem tarafından oluşturulan “Taşınmaz Kimlik Numarası” emlak danışmanına iletiliyor. Emlak danışmanı bu numarayla taşınmazın ilanını ilan sitelerinde paylaşıyor.
Vatandaşlar emlak danışmanı olmadan da ilan verebiliyor. Ancak bu durumda ilan sayfaları, taşınmazın gerçekten ilanı veren kişiye ya da birinci derece yakınlarına ait olup olmadığını sistem üzerinden teyit ediyor.
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