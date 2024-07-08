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Nerede CHP, orada rezillik! Rüşvet operasyonunun ucu Zeydan’a dokundu

2024-07-08 11:05:59
Nerede CHP, orada rezillik! Rüşvet operasyonunun ucu Zeydan’a dokundu

Adana'da "Rüşvet vermeden ihale alamıyoruz" diyerek emniyete yapılan şikayet üzerine geçen 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanı Mürüvet Sızlı (35) Mürüvet Sızlı, belediye çalışanı Mehmet İlker Tutuş (42), Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Yuşa Davarcı (39) ile birlikte reklam ajansı sahiplerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

#1
Foto - Nerede CHP, orada rezillik! Rüşvet operasyonunun ucu Zeydan’a dokundu

Mürüvet Sızlı, Mehmet İlker Tutuş, Semih Dizidar, Süleyman Aydoğan, Tahir Cem Oğulhan'ın tutuklandığı operasyonla ilgili soruşturmasını tamamladı.

#2
Foto - Nerede CHP, orada rezillik! Rüşvet operasyonunun ucu Zeydan’a dokundu

Savcı, 12 sanık hakkında, "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet vermek, rüşvet almak" suçlarından iddianame hazırladı.

#3
Foto - Nerede CHP, orada rezillik! Rüşvet operasyonunun ucu Zeydan’a dokundu

Adana 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 5'i tutuklu 12 sanık hakkında, 7 yıldan 19 yıla kadar hapis cezaları istendi.

#4
Foto - Nerede CHP, orada rezillik! Rüşvet operasyonunun ucu Zeydan’a dokundu

İddianameye göre ialeye fesat karıştırma ve rüşvet alıp verme, Mürüvet Sızlı'nın organizasyonunda gerçekleştiriliyordu.

#5
Foto - Nerede CHP, orada rezillik! Rüşvet operasyonunun ucu Zeydan’a dokundu

Başdanışman Sızlı, Süleyman Aydoğan ile yaptığı WhatsApp görüşmelerinde, "Kardeş 22 bin 500 kira, ama 30 ayarlarsam kartları yatırırım yaaa gözümsün" diyerek evinin kirası ve kredi kartı borçlarını Aydoğanlar Ahşap Şirketine ödettirdi.

#6
Foto - Nerede CHP, orada rezillik! Rüşvet operasyonunun ucu Zeydan’a dokundu

Aracının sigorta ve kasko poliçe bedelleri ile yaptığı özel harcamalarını da şüpheli Aydoğan'a ödetti. Bu ödemelerin MASAK tarafından da tespit edildi.

#7
Foto - Nerede CHP, orada rezillik! Rüşvet operasyonunun ucu Zeydan’a dokundu

Ayrıca Aydogan'a, kendisi için 42 bin, annesi için ise 11 bin liralık cep telefonu, Meryem Hanım Kooperatifi başkanı için ise 4 powerbank ve kupa aldırdı.

#8
Foto - Nerede CHP, orada rezillik! Rüşvet operasyonunun ucu Zeydan’a dokundu

Yine iddianameye göre, operasyonda önce tutuklanan daha sonra serbest kalan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Yuşa Davarcı'nın da ihale ve doğrudan temin işlerinde Süleyman Aydoğan'dan rüşvet aldı.

#9
Foto - Nerede CHP, orada rezillik! Rüşvet operasyonunun ucu Zeydan’a dokundu

Aydoğan'a, kendisi için cep telefonu da aldıran Davarcı, "Sercan'ı arasan da ben hanımla bir yemek yesem hediyen olsa" diyerek eşi ile birlikte yiyeceği yemeğin ücretini ödemesini istedi.

#10
Foto - Nerede CHP, orada rezillik! Rüşvet operasyonunun ucu Zeydan’a dokundu

Aydoğan da yemek yiyecekleri mekan sahibini aradıktan sonra, "Konuştum abi bekliyor sizi" diyerek talebini yerine getirdiğini bildirdi. (Kaynak: Sabah)

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