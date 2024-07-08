2024-07-08 11:05:59 Nerede CHP, orada rezillik! Rüşvet operasyonunun ucu Zeydan’a dokundu
Adana'da "Rüşvet vermeden ihale alamıyoruz" diyerek emniyete yapılan şikayet üzerine geçen 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başdanışmanı Mürüvet Sızlı (35) Mürüvet Sızlı, belediye çalışanı Mehmet İlker Tutuş (42), Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Yuşa Davarcı (39) ile birlikte reklam ajansı sahiplerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.