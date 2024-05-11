  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
11
Neler yapıyor neler! Böyle imama helal olsun

2024-05-11 15:29:39
Neler yapıyor neler! Böyle imama helal olsun

Bursa'nın İznik ilçesinde köy imamı minaresi olmayan camiye petrol varillerinden minare yaptı.

#1
Foto - Neler yapıyor neler! Böyle imama helal olsun

Bursa'nın İznik ilçesindeki bir köyde görev yapan imam minaresi bulunmayan camiye petrol varillerinden minare yaptı.

#2
Foto - Neler yapıyor neler! Böyle imama helal olsun

Çocukların camiye daha fazla gelmesi için bozuk akülü arabaları tamir ettirip camiye bir çocuk bahçesi ile çikolata ve oyuncakların bedavaya verildiği bir de cami market kuran imam, köyde 7'den 70'e herkesin gönlünü fethetti.

#3
Foto - Neler yapıyor neler! Böyle imama helal olsun

İmamın sıra dışı projeleri ilçe kaymakamı tarafından da ödüllendirildi.

#4
Foto - Neler yapıyor neler! Böyle imama helal olsun

İznik'e bağlı 50 hanelik Yenişerefiye Mahallesi ile aynı isimde olan köyün tek camisine 8 ay önce görevlendirilen imam Olcay Özmen, sıra dışı bir projeye imza attı. Görevlendirildiği camide minare olmadığı için kolları sıvayan Olcay Özmen, hurdacıdan aldığı 9 adet petrol varili ile minare yaptı.

#5
Foto - Neler yapıyor neler! Böyle imama helal olsun

Cami cemaatinin de yardımıyla varilleri üst üste koyup birbirine kaynatan ve daha sonra yeşil renge boyayan imam Özmen, gösterdiği gayret ve özveri ile mahalle halkının takdirini ve sevgisini kazandı.

#6
Foto - Neler yapıyor neler! Böyle imama helal olsun

İmam Özmen’e İznik Kaymakamı Recai Karal da takdir belgesi verdi.

#7
Foto - Neler yapıyor neler! Böyle imama helal olsun

Köy imamı Olcay Özmen'in projeleri varilden minare ile de sınırlı kalmadı. Köydeki çocukları camiye alıştırabilmek için ilçedeki hurdacılardan topladığı akülü arabaları ve oyuncakları tamir ettirip cami bahçesinde çocuk bahçesi kuran Özmen; çikolatadan kalem ve deftere, oyuncaklara kadar birçok şeyin ücretsiz verildiği cami marketi de çocuklar için hizmete soktu.

#8
Foto - Neler yapıyor neler! Böyle imama helal olsun

7’den 70’e herkesin takdirini kazanan imam Özmen, "Tüm amacımız insanlara faydalı olabilmek.

#9
Foto - Neler yapıyor neler! Böyle imama helal olsun

Bir önceki görev yaptığımız ilde de camimizde de minare yoktu orada da aynı şekilde minare yapmıştık.

#10
Foto - Neler yapıyor neler! Böyle imama helal olsun

Bursa'ya geldik. 1953 yılında yapılan camimizde minare yoktui, variller ile yaparız dedik. Hurdacıdan aldığımız 9 varili birbirine kaynattık üzerine şerefesini ekledik şimdi çok güzel oldu” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Rıza Demircan Hoca'dan Emin Çölaşan'a 'İslam'a dön' çağrısı!
Gündem

Ali Rıza Demircan Hoca'dan Emin Çölaşan'a 'İslam'a dön' çağrısı!

Ali Rıza Demircan Hoca, Mirat Haber'deki köşesinde Emin Çölaşan'a çağrıda bulundu.
Bunları not edin bir kenara! Filistin oylamasına hangi ülkeler 'hayır' dedi?
Dünya

Bunları not edin bir kenara! Filistin oylamasına hangi ülkeler 'hayır' dedi?

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin'e BM üyeliği ve ilave haklar talep edilen karar tasarısını kabul etti. Türkiye'nin yanı sıra..
BM'nin Filistin kararı İsrail temsilcisini çılgına çevirdi
Dünya

BM'nin Filistin kararı İsrail temsilcisini çılgına çevirdi

Filistin'in tam üyeliğini içeren karar tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda onayladı. İsrail’in BM Temsilcisi Gilad Erdan, kar..
Dünya diken üstünde! Rusya kara operasyonu başlattı! Siviller bölgeden tahliye ediliyor
Dünya

Dünya diken üstünde! Rusya kara operasyonu başlattı! Siviller bölgeden tahliye ediliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkov bölgesine yeni saldırı dalgası başlattığını bildirdi...
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın acı günü
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın acı günü

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Araç sahipleri dikkat! Otomobilin içi böyle olanlar yandı, meğer kanser yapıyormuş
Sağlık

Araç sahipleri dikkat! Otomobilin içi böyle olanlar yandı, meğer kanser yapıyormuş

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırma gündem oldu. Otomobil için bahsi geçen çalışmaya dair yayımlanan bilgilere göre; araba..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23