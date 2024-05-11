Neler yapıyor neler! Böyle imama helal olsun

Köy imamı Olcay Özmen'in projeleri varilden minare ile de sınırlı kalmadı. Köydeki çocukları camiye alıştırabilmek için ilçedeki hurdacılardan topladığı akülü arabaları ve oyuncakları tamir ettirip cami bahçesinde çocuk bahçesi kuran Özmen; çikolatadan kalem ve deftere, oyuncaklara kadar birçok şeyin ücretsiz verildiği cami marketi de çocuklar için hizmete soktu.