Neler oluyor? Koç Holding batıyor mu?

İlk aşama olarak belirttiği faktörleri göz önüne alarak analiz yaptığını aktaran Tuna, bir katılımcının bilanço yolladığını ifade etti. Bilançonun felaket durumda olduğunu aktaran Burak Tuna, zamanında holding bilanço analizi yapmış eski bir bankacı olarak çok ciddi yapısal sorunlar gördüğünü altını çizdi. Burak Tuna yaptığı analizlerde şu ifadeleri kullandı: