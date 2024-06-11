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Ekonomi
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Neler oluyor? Koç Holding batıyor mu?

2024-06-11 00:54:48
Neler oluyor? Koç Holding batıyor mu?

Eski bankacı Burak Tuna, "Koç Holding batıyor mu?" şeklinde gündeme gelen soruya yanıt verdi.

#1
Foto - Neler oluyor? Koç Holding batıyor mu?

Bir süredir konuşulan Koç Holding iddiasına yanıt eski bir bankacıdan geldi. Hisse sahipleri şimdiden tir tir titremeye başladı. İşte tüm detaylar…

#2
Foto - Neler oluyor? Koç Holding batıyor mu?

Koç Holding için batıyor iddiaları dolaşırken konu hakkındaki açıklama eski bankacı Burak Tuna'dan geldi. Koç Yapı Kredi'yi satmaya kalkarken Fiat Egea'nın rakamları düşürdüğünü belirten Burak Tuna, rakip Çin arabaları içinde ek vergi getirildiğini belirterek Koç Holding’e nakit para gerektiğini aktardı. İşte tüm detaylar…

#3
Foto - Neler oluyor? Koç Holding batıyor mu?

Koç Holding'in Yapı Kredi'yi satma kararı ile birlikte Fiat Egea fiyatlarını düşüşe geçtiğini belirten Burak Tuna rakibi Çinli arabalara ek vergi getirilerek “Koç holdinge Belli ki çok nakit lazım, sanırım Koç batıyor” sözlerine dile getirdi

#4
Foto - Neler oluyor? Koç Holding batıyor mu?

İlk aşama olarak belirttiği faktörleri göz önüne alarak analiz yaptığını aktaran Tuna, bir katılımcının bilanço yolladığını ifade etti. Bilançonun felaket durumda olduğunu aktaran Burak Tuna, zamanında holding bilanço analizi yapmış eski bir bankacı olarak çok ciddi yapısal sorunlar gördüğünü altını çizdi. Burak Tuna yaptığı analizlerde şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Neler oluyor? Koç Holding batıyor mu?

Yüzde 4 satış artışı için karın yüzde 90'nından vazgeçmiş. Neredeyse zararına satış. Borcunu yüzde 10 arttırmak zorunda kalmış. Özkaynakları erimeye başlamış. Net Dönem Karı’nın FAVÖK’e oranı Yüzde 18’den Yüzde 3.6’ya düşmüş. Yani faiz/amortisman/vergi oranı katlanmış.

#6
Foto - Neler oluyor? Koç Holding batıyor mu?

Faiz giderlerinde aşırı bir artış olabileceğine değinen Tuna, şu anki durumu korumak için ciddi bir kaynak ihtiyacı bulunduğunu söyledi.

#7
Foto - Neler oluyor? Koç Holding batıyor mu?

Bu duruma finansta "cash burn" isminin verildiğini söyleyen Tuna, Koç Holding’in nakit ihtiyacı olduğunu vurguladı.

#8
Foto - Neler oluyor? Koç Holding batıyor mu?

Bu kadar nakit ihtiyacı bulunan bir şirketin yurt dışında büyük bir iş almasının zorlaşacağına dikkat çeken eski bankacı, satış arttırmanın kârı erittiği bir durum olduğunu ifade ederek kredi bulunmakta zorlandıklarını ve hızla maliyet düşürme yolunu seçilmesi gerektiğini vurguladı.

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