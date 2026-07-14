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Dinozor fosili satıldı! 50 milyon dolarlık rekor kırıldı

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Dinozor fosili satıldı! 50 milyon dolarlık rekor kırıldı

New York’taki Sotheby’s müzayedesinde “Gus” adı verilen Tyrannosaurus rex fosili 50,1 milyon dolara alıcı buldu.

#1
Foto - Dinozor fosili satıldı! 50 milyon dolarlık rekor kırıldı

Dinozor fosili müzayedelerinde rekor bu kez 67 milyon yıllık bir T. rex ile kırıldı. ABD’de bulunan “Gus” adlı Tyrannosaurus rex, New York’ta düzenlenen açık artırmada 37,4 milyon sterline, yani 50,1 milyon dolara satıldı.

#2
Foto - Dinozor fosili satıldı! 50 milyon dolarlık rekor kırıldı

Sotheby’s tarafından satışa çıkarılan fosilin yeni sahibi henüz açıklanmadı. Ancak ödenen rakam, bugüne kadar bir dinozor fosili için verilen en yüksek fiyat oldu. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki Gus, kemiklerinin yüzde 60’tan fazlası ortaya çıkarılmış nadir T. rex örnekleri arasında gösteriliyor. Müzayede evi, fosili bugüne kadar bulunan en eksiksiz örneklerden biri olarak tanıttı.

#3
Foto - Dinozor fosili satıldı! 50 milyon dolarlık rekor kırıldı

Gus, 2021 yılında ABD’nin Güney Dakota eyaletindeki bir çiftlik arazisinde keşfedildi. Fosilin topraktan çıkarılması ise tek sezonda tamamlanmadı. Kazı çalışmaları, zeminin çözülmesine izin veren yaz aylarında 2021 ile 2023 arasında yürütüldü. Ardından parçaların laboratuvarda temizlenip bir araya getirilmesi için yaklaşık üç yıl daha harcandı.

#4
Foto - Dinozor fosili satıldı! 50 milyon dolarlık rekor kırıldı

Fosil üzerinde yapılan incelemelerde dikkat çeken ayrıntılar da ortaya çıktı. Gus’ın kafatasında ısırık izleri, kaburgalarında ise yaşarken kırılıp iyileşmiş kemikler tespit edildi. Bu izlerin, başka dinozorlarla yaşanan mücadelelerden ya da leş ararken girilen çatışmalardan kalmış olabileceği değerlendiriliyor.

#5
Foto - Dinozor fosili satıldı! 50 milyon dolarlık rekor kırıldı

Gus’ın satışı, 2024’te bir stegosaurus fosiliyle kırılan önceki müzayede rekorunu da geçti. Böylece dinozor fosili satışlarında ilk kez 50 milyon dolar eşiği aşılmış oldu. Bilim insanları ise bu tür yüksek fiyatların fosil koleksiyonculuğunda yeni bir döneme işaret edebileceğini düşünüyor. Uzmanlara göre çok zengin alıcıların ilgisi arttıkça, önemli fosillerin özel koleksiyonlara gitme ihtimali de büyüyor.

#6
Foto - Dinozor fosili satıldı! 50 milyon dolarlık rekor kırıldı

Gus’ın yeni sahibinin fosili nerede tutacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak daha önce rekor kıran “Apex” adlı stegosaurus, sahibi Kenneth Griffin tarafından Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’ne dört yıllığına ödünç verilmişti. Bu nedenle Gus’ın da özel bir koleksiyona satılmış olsa bile ilerleyen dönemde bir müzede ziyaretçilerin karşısına çıkma ihtimali bulunuyor.

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