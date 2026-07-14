Dinozor fosili satıldı! 50 milyon dolarlık rekor kırıldı

Sotheby’s tarafından satışa çıkarılan fosilin yeni sahibi henüz açıklanmadı. Ancak ödenen rakam, bugüne kadar bir dinozor fosili için verilen en yüksek fiyat oldu. Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki Gus, kemiklerinin yüzde 60’tan fazlası ortaya çıkarılmış nadir T. rex örnekleri arasında gösteriliyor. Müzayede evi, fosili bugüne kadar bulunan en eksiksiz örneklerden biri olarak tanıttı.