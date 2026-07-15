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Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu!

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Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu!

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa’yı 2-0 mağlup eden İspanya, adını finale yazdırdı. Son Avrupa şampiyonu İspanya, 16 yıl aradan sonra Dünya Kupası’nda yeniden final oynama hakkı elde etti.

#1
Foto - Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu!

Dallas Stadyumu’nda oynanan yarı final karşılaşmasında İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi.

#2
Foto - Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu!

Mücadelenin ilk dakikalarında iki takım da gol fırsatları yakaladı. Karşılaşmada gol perdesini ise İspanya açtı.

#3
Foto - Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu!

22. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Mikel Oyarzabal, meşin yuvarlağı ağlara göndererek İspanya’yı 1-0 öne geçirdi.

#4
Foto - Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu!

Fransa, geriye düştükten sonra beraberlik golü için baskı kurmaya çalıştı.

#5
Foto - Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu!

Ancak İspanya savunması rakibine geçit vermedi ve ilk yarı İspanya’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

#6
Foto - Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu!

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan İspanya, 58. dakikada farkı ikiye çıkardı.

#7
Foto - Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu!

Pedro Porro’nun kaydettiği golle skor 2-0’a geldi. Bu gol, İspanya’yı final yolunda rahatlattı.

#8
Foto - Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu!

Kalan bölümde Fransa farkı azaltmak için ataklarını sıklaştırsa da aradığı golü bulamadı. Mücadele İspanya’nın 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla İspanya, 16 yıl aradan sonra Dünya Kupası’nda finale yükseldi. Son Avrupa şampiyonu olan İspanyollar, finalde İngiltere-Arjantin yarı final eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

#9
Foto - Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu!

Fransa ise Dünya Kupası’na yarı finalde veda etti.

#10
Foto - Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu!

Kylian Mbappe, turnuvayı 8 golle tamamlarken, Dünya Kupası kariyerindeki toplam gol sayısını 20’ye yükseltti.

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