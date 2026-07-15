Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu!
2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa’yı 2-0 mağlup eden İspanya, adını finale yazdırdı. Son Avrupa şampiyonu İspanya, 16 yıl aradan sonra Dünya Kupası’nda yeniden final oynama hakkı elde etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Fransa’yı 2-0 mağlup eden İspanya, adını finale yazdırdı. Son Avrupa şampiyonu İspanya, 16 yıl aradan sonra Dünya Kupası’nda yeniden final oynama hakkı elde etti.
Dallas Stadyumu’nda oynanan yarı final karşılaşmasında İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk dakikalarında iki takım da gol fırsatları yakaladı. Karşılaşmada gol perdesini ise İspanya açtı.
22. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Mikel Oyarzabal, meşin yuvarlağı ağlara göndererek İspanya’yı 1-0 öne geçirdi.
Fransa, geriye düştükten sonra beraberlik golü için baskı kurmaya çalıştı.
Ancak İspanya savunması rakibine geçit vermedi ve ilk yarı İspanya’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan İspanya, 58. dakikada farkı ikiye çıkardı.
Pedro Porro’nun kaydettiği golle skor 2-0’a geldi. Bu gol, İspanya’yı final yolunda rahatlattı.
Kalan bölümde Fransa farkı azaltmak için ataklarını sıklaştırsa da aradığı golü bulamadı. Mücadele İspanya’nın 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla İspanya, 16 yıl aradan sonra Dünya Kupası’nda finale yükseldi. Son Avrupa şampiyonu olan İspanyollar, finalde İngiltere-Arjantin yarı final eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Fransa ise Dünya Kupası’na yarı finalde veda etti.
Kylian Mbappe, turnuvayı 8 golle tamamlarken, Dünya Kupası kariyerindeki toplam gol sayısını 20’ye yükseltti.
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