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Spor
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Nefesler tutuldu! O denli yıldızlar için düğmeye bastı! Fatih Terim yine ezber bozacak…

2024-01-18 12:00:50
Nefesler tutuldu! O denli yıldızlar için düğmeye bastı! Fatih Terim yine ezber bozacak…

Son dakika haberi: Panathinaikos'un teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, kadrosuna Süper Lig'den takviyeler yapmaya devam ediyor... Son olarak Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i transfer eden Terim, bu kez de Süper Lig'den başka bir oyuncuya göz dikti. Tecrübeli teknik adam, oyuncu ile birebir konuşurken, iki kulübün görüşmeleri sonrası o ismin Yunanistan'ın yolunu tutacağı öğrenildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Nefesler tutuldu! O denli yıldızlar için düğmeye bastı! Fatih Terim yine ezber bozacak…

Panathinaikos'un teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, kadrosuna Süper Lig'den takviyeler yapmaya devam ediyor...

#2
Foto - Nefesler tutuldu! O denli yıldızlar için düğmeye bastı! Fatih Terim yine ezber bozacak…

Son olarak Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i transfer eden Terim, bu kez de Süper Lig'den başka bir oyuncuya göz dikti.

#3
Foto - Nefesler tutuldu! O denli yıldızlar için düğmeye bastı! Fatih Terim yine ezber bozacak…

Tecrübeli teknik adam, oyuncu ile birebir konuşurken, iki kulübün görüşmeleri sonrası o ismin Yunanistan'ın yolunu tutacağı öğrenildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

#4
Foto - Nefesler tutuldu! O denli yıldızlar için düğmeye bastı! Fatih Terim yine ezber bozacak…

Panathinaikos'un teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, kadrosunu Türklerle güçlendirmeye devam ediyor.

#5
Foto - Nefesler tutuldu! O denli yıldızlar için düğmeye bastı! Fatih Terim yine ezber bozacak…

Yunan ekibindeki 3 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden 70 yaşındaki hoca, Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın'ı, kiralık olarak transfer ettirmişti.

#6
Foto - Nefesler tutuldu! O denli yıldızlar için düğmeye bastı! Fatih Terim yine ezber bozacak…

SAMET ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYOR Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kiraladığı milli futbolcu Samet Akaydın, yeni takımında şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

#7
Foto - Nefesler tutuldu! O denli yıldızlar için düğmeye bastı! Fatih Terim yine ezber bozacak…

Yeşil-beyazlı kulübün televizyonuna konuşan 29 yaşındaki futbolcu, "Panathinaikos taraftar grubunun çok ateşli olduğunu biliyorum. Yunanistan'da çok büyük bir camia olduğunu biliyorum. Tabii ki buraya gelmemde Fatih Terim hocanın etkisi büyük. Türk futbolcular, onunla çalışmayı çok ister. Ben de onunla çalışmayı çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Nefesler tutuldu! O denli yıldızlar için düğmeye bastı! Fatih Terim yine ezber bozacak…

Panathinaikos'un ilk Türk futbolcusu olan Samet Akaydın, "Heyecanlıyım ve bu heyecanımın sahada performansımı artıracağını düşünüyorum. Bir an önce sahaya çıkıp performans vermek istiyorum. Tek hedefimiz şampiyonluk." diye konuştu.

#9
Foto - Nefesler tutuldu! O denli yıldızlar için düğmeye bastı! Fatih Terim yine ezber bozacak…

Samet Akaydın, "Ben asla sahada pes etmeyen, daima savaşan, hırsımla, mücadelemle ön plana çıkan bir futbolcuyum, bunu da sahaya çıktığım zaman taraftarlara göstereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

#10
Foto - Nefesler tutuldu! O denli yıldızlar için düğmeye bastı! Fatih Terim yine ezber bozacak…

KADROYA ALINDI

#11
Foto - Nefesler tutuldu! O denli yıldızlar için düğmeye bastı! Fatih Terim yine ezber bozacak…

Fatih Terim'in ekibinde Fenerbahçe'den transfer edilen Samet Akaydin de Olympiakos maçının kadrosunda yer aldı.

#12
Foto - Nefesler tutuldu! O denli yıldızlar için düğmeye bastı! Fatih Terim yine ezber bozacak…

SIRADAKİ İSİM ERTAÇ ÖZBİR

#13
Foto - Nefesler tutuldu! O denli yıldızlar için düğmeye bastı! Fatih Terim yine ezber bozacak…

Bu imzanın ardından Terim, Panathinaikos'ta kaleci sıkıntısı olduğunu ifade ederek yönetimden

#14
Foto - Nefesler tutuldu! O denli yıldızlar için düğmeye bastı! Fatih Terim yine ezber bozacak…

Adana Demirspor'un file bekçisi Ertaç Özbir'in alınmasını istedi.

#15
Foto - Nefesler tutuldu! O denli yıldızlar için düğmeye bastı! Fatih Terim yine ezber bozacak…

Kendisi de 34 yaşındaki eldivenle görüştü.

#16
Foto - Nefesler tutuldu! O denli yıldızlar için düğmeye bastı! Fatih Terim yine ezber bozacak…

Bir kalça sakatlığı bulunan Ertaç'ın, kısa sürede sahalara dönebilecek seviyede olduğu öğrenildi.

#17
Foto - Nefesler tutuldu! O denli yıldızlar için düğmeye bastı! Fatih Terim yine ezber bozacak…

İki kulübün de görüşmesinin ardından deneyimli kalecinin, Yunanistan'ın yolunu tutacağı aktarıldı.

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