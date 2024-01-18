Nefesler tutuldu! O denli yıldızlar için düğmeye bastı! Fatih Terim yine ezber bozacak…

Son dakika haberi: Panathinaikos'un teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, kadrosuna Süper Lig'den takviyeler yapmaya devam ediyor... Son olarak Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i transfer eden Terim, bu kez de Süper Lig'den başka bir oyuncuya göz dikti. Tecrübeli teknik adam, oyuncu ile birebir konuşurken, iki kulübün görüşmeleri sonrası o ismin Yunanistan'ın yolunu tutacağı öğrenildi. İşte o isim ve tüm detaylar...