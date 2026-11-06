  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Hareket et, hayata sağlık kat... Bunları yaparak dur de! Emekliye ek zam mı yoksa intibak mı gelecek? İşte masadaki rakamlar ve olasılıklar Avrupa ülkesinden beklenmedik Türkiye kararı: Mecburuz vize şartı getireceğiz Gebze’de herkese kazandıran uygulama: Atıkları teslim et Kentkart’a puan yükle Stat uyarısı her yağışta geliyor: Celtic Park'ın zeminine dikkat: Bu stadyum İskoçya'da! Milyonların gözü Aralık ayına çevrildi! Masadaki üç farklı zam senaryosu netleşti! Bir devir kapanmıştı: Ronaldo'nun mirası Leao'ya kalabilir: Adaylar arasında Brezilya'dan üzücü haber ulaştı: Sessiz sedasız geri gelecek gibi:
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Seçil Erzan için istenen devasa ceza belli oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Seçil Erzan için istenen devasa ceza belli oldu

İstinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan Seçil Erzan hakkında celse arasında açıklanan esas hakkındaki mütalaada, "fon vurgunu" davası kapsamında 211 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

1
#1
Foto - Seçil Erzan için istenen devasa ceza belli oldu

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30’dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılan Seçil Erzan hakkında verilen karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere kararda yer vermediğini, bu durumun denetimi zorlaştırdığını kaydetmişti. Daire, istinaf başvurularını yerinde bularak, yargılama sürecinde bazı usul kurallarının uygulanmadığını belirtmişti. Dosya yargılamanın yeniden yapılması için İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

#2
Foto - Seçil Erzan için istenen devasa ceza belli oldu

Bu kapsamda Erzan’ın yeniden yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

#3
Foto - Seçil Erzan için istenen devasa ceza belli oldu

Tutuklu Seçil Erzan duruşmaya SEGBİS sistemi ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Celse arasında açıklanan mütalaada Erzan’ın 3 kişiye karşı ‘nitelikli dolandırıcılık’, aralarında Arda Turan ve Mert Zeydanlı, Selçuk İnan, Muslera, Buse Terim’in de bulunduğu 27 kişiye karşı ‘dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlarından 56 yıl 6 aydan 211 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mütalaada 5 diğer sanık hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

#4
Foto - Seçil Erzan için istenen devasa ceza belli oldu

Duruşma tarafların mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre verilerek ertelendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Unal

Ya arkadaş şukadar ceza istendi bu kadar talep edildi diye haber yapmayın.Sonuçta iki gün sonra Salını verildi haberleri okuyoruz..

Emekli

F.B.S Kaya gibi bu Ünlü futbolcular niye tutuklanmıyorlar..Fon dan kazanamadıkları için mi..Kadından tiyo almışlar fakat kadın dolandırıcı çıkmış.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Bulgaristan'dan Türkiye kararı: 'Kolaylaştıracağız' diyerek duyurdular
Ekonomi

Bulgaristan'dan Türkiye kararı: 'Kolaylaştıracağız' diyerek duyurdular

Türklerin Yunanistan'a akın ettiğini gören Bulgar yetkililer dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor. Bulgaristan Turizm Bakanı İlin Dimitrov,..
Yunan basını kendi çöküşlerini yazdı: ‘2080’de yok olmayla karşı karşıyayız!’
Gündem

Yunan basını kendi çöküşlerini yazdı: ‘2080’de yok olmayla karşı karşıyayız!’

Doğu Akdeniz’de ve Ege’de yayılmacı politikalar izlemeye çalışan Yunanistan, yok olan bir nüfus gerçeğiyle karşı karşıya... Yunan basını, AB..
33 ülke niye halka su ve yiyecek stoğu çağrısı yaptı? Dünyada büyük bir tufan mı bekleniyor?
Gündem

33 ülke niye halka su ve yiyecek stoğu çağrısı yaptı? Dünyada büyük bir tufan mı bekleniyor?

Türkiye’nin ilk strateji merkezlerinden Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün (SDE) kurucularından Alper Tan, bugünkü köşesinde 17’si Avrupa’dan 3..
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
Gündem

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu

Geçmiş dönemde Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüten Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada tıbbi raporlar t..
Kaşınıyorlar: Savaş gemileri Tütrkiye'ye karşı harekete geçti
Gündem

Kaşınıyorlar: Savaş gemileri Tütrkiye'ye karşı harekete geçti

Kablo geriiliminin yaşandığı Doğu Akdeniz ve Ege'de provoke edici bir hamleye imza atıldı. İki ülke Türkiye'yi hedef alan tatbikata imza att..
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi
Gündem

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Sarıgül ailesine ve CHP bağlantılı karanlık finans çarkına yöne..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23