Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan şey 30 yıllık cerrahın bile ağzını açık bıraktı

Eroğlu, genelde ameliyatları kapalı yöntemlerle yaptıklarına işaret ederek, kitlenin çok büyük olması nedeniyle bu ameliyatı açık şekilde gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Ameliyatın çok riskli olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Kitle çok büyük olduğu için açık cerrahi ve büyük ölüm riski ile hasta ve yakınlarına bu riski anlatıp onay alarak operasyonu yaptık. Yüzde 20 ölüm riskiyle ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası solunum fonksiyonları rahatladı, nefes darlığı geçti. İyi ve kötü huylu özellikleri barındıran kitlenin patoloji sonuca göre ek tedaviye karar vereceğiz." diye konuştu. Prof. Dr. Eroğlu, yaklaşık 30 yıldır 30 bine yakın ameliyat yaptığını ve bu tarz vakanın nadir görüldüğünü belirterek, "30 yıllık cerrahi hayatımda ameliyatta çıkardığım en büyük kitleydi." dedi. Hasta Şahin de sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu anlatarak, "Önce Allah, sonra Atilla hocam beni kurtardı, onun sayesinde hayata tutundum. Doktoruma çok teşekkür ederim, 'Allah ne yazmışsa o olur' dedim. Nefes alamıyordum, yatamıyordum, sigarayı bırakmıştım. 3 yıl önce bu hastalık çıktı, küçük kitle vardı. 'Ameliyat' dediler korktum olmadım, keşke olsaydım, olmadığım için çok pişmanım." ifadelerini kullandı.