Nedim Şener vurdu gol oldu! Feleği şaşacak feleği! Al sana namus, al sana şeref

“(…) Mayıs ayında kaybettikleri seçimden bir hafta sonra, Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyenler için, “Parti içinde ‘Kılıçdaroğlu istifa etsin’ diyen yok. Alınan sonuç, Genel Başkanımızı rencide edecek bir sonuç değil. Nefret yayan hesapların altını kazıyın ya AKP’li ya Cumhur İttifakı trolü çıkar” diyen Özgür Özel, 4 Kasım’da Kılıçdaroğlu’na rakip oldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 12 seçim yenilgisinin mimarlarından olan ve 2018’deki kurultayda önseçime karşı olan, bugüne kadar da tersi bir tutum göstermeyen Özgür Özel, 4 Kasım günü yapılan kurultayda, “namus ve şeref” sözü vererek önseçim konusunda şunları söyledi: “Genel başkan olursam 3 hafta sonra buradasınız, tüzüğü değiştiriyorum söz veriyorum. Başta Sayın Genel Başkanımın müjdelediği her şey, sizlere gönderdiğim yüzyılın değişimi diye özetlediğimiz tutum belgesinin 51-52-53. sayfalarında var. Burada ne öneriyorsak tüzüğümüze yazacağız. Hepinize ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Önseçimin teminatı bir genel başkan olacağım.” Ayrıca, 25-26 Kasım tarihlerinde tüzük için yeniden kurultay toplanacağını söyledi.