Nedim Şener vurdu gol oldu! Feleği şaşacak feleği! Al sana namus, al sana şeref

‘KANDIRILMIŞIZ’ DERLER Güvenilir insanın söz vermesi yeterli, namus ve şeref üzerine söz vermesine gerek yok. Hele hele sözünü tutamayacak olandan namus ve şeref sözünü yerine getirmesini beklemek boşuna. Ancak öyle anlaşılıyor ki, tıpkı Kılıçdaroğlu gibi Özgür Özel ve beraber hareket ettiği Ekrem İmamoğlu, başta “garanti” gördükleri yerler olmak üzere belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini kendileri belirleyecek. Bunun için, “sonuçlarına uyulacak temayül yoklaması” ve “anket” gibi garip ve göz boyamaya yönelik girişimlerde bulunacaklar. Nasıl olsa ellerinin altında yandaş medyacıları var. Sonunda parti üyelerinin değil onların dediği olacak. Tüm bu olanlar da “değişim” diye seçmene yutturulacak. Yandaş medyacıları mı? Onlar yine “kandırılmışız” diyerek başkasının kuyruğuna takılacaklar.”