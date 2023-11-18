  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Engin Polat'a yaralama davası! Savunması pes dedirtti

'Bir siz eksiktiniz' dedirttiler! Namluları Türkiye'ye çevirdiler... Sınır hattımıza onlarca tank konuşlandıracaklar

Atina’da sıcak gece! Yunanistan'da ABD'ye lanet yağdı

Emekli korgeneral tarihi gelişmeyi duyurdu: O ülke 6. nesil savaş uçağı projesine Türkiye'yi dahil edecek, teklifin gelmesi an meselesi

Bakan Uraloğlu, Türkiye’ye bomba müjdeyi verdi! Duyan, “Yok artık” dedi! Şaşırtan gelişme

Altında o dönem başladı! Altını olanların sevinçten dizlerinin bağı çözülecek! Bomba müjde açıklandı

İstanbul seçimleriyle ilgili bomba anket! Bakın hangi aday önde

CHP’liler ‘Kılıçdaroğlu niye gitti’ diyecek! Özgür Özel’e anket şoku

Ekranların tartışan yüzü Ersan Şen resmen açıkladı! O partiyi ilan etti...

Bahçesine diktiğini duyanlar "delirdin mi?" demişti! Şimdi herkes onun için kapısında yatıyor! 40 ton ekiyor, yine de siparişlere yetişemiyor! Sen ne yaptın böyle Mehmet dayı

Medya
5
Nedim Şener vurdu gol oldu! Feleği şaşacak feleği! Al sana namus, al sana şeref

2023-11-18 12:29:13
Nedim Şener vurdu gol oldu! Feleği şaşacak feleği! Al sana namus, al sana şeref

Nedim Şener, CHP’nin çiçeği burnunda genel başkanı Özgür Özel’i, deyim yerindeyse çıldırtacak bir yazıya imza attı. Özel’in verdiği bir “namus sözü”nü hatırlatan Şener, Hürriyet gazetesindeki yazısında, konuyla ilgili özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Nedim Şener vurdu gol oldu! Feleği şaşacak feleği! Al sana namus, al sana şeref

“(…) Mayıs ayında kaybettikleri seçimden bir hafta sonra, Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifasını isteyenler için, “Parti içinde ‘Kılıçdaroğlu istifa etsin’ diyen yok. Alınan sonuç, Genel Başkanımızı rencide edecek bir sonuç değil. Nefret yayan hesapların altını kazıyın ya AKP’li ya Cumhur İttifakı trolü çıkar” diyen Özgür Özel, 4 Kasım’da Kılıçdaroğlu’na rakip oldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 12 seçim yenilgisinin mimarlarından olan ve 2018’deki kurultayda önseçime karşı olan, bugüne kadar da tersi bir tutum göstermeyen Özgür Özel, 4 Kasım günü yapılan kurultayda, “namus ve şeref” sözü vererek önseçim konusunda şunları söyledi: “Genel başkan olursam 3 hafta sonra buradasınız, tüzüğü değiştiriyorum söz veriyorum. Başta Sayın Genel Başkanımın müjdelediği her şey, sizlere gönderdiğim yüzyılın değişimi diye özetlediğimiz tutum belgesinin 51-52-53. sayfalarında var. Burada ne öneriyorsak tüzüğümüze yazacağız. Hepinize ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Önseçimin teminatı bir genel başkan olacağım.” Ayrıca, 25-26 Kasım tarihlerinde tüzük için yeniden kurultay toplanacağını söyledi.

#2
Foto - Nedim Şener vurdu gol oldu! Feleği şaşacak feleği! Al sana namus, al sana şeref

‘ÖNSEÇİM DEMEYELİM...’ Aradan bir hafta geçti ve 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde, önseçim yerine “sonuçlarına katlanılan temayül yoklamasından” bahsetmeye başladı. “Önseçim konusunda terminolojik bir fark var. Önseçim yaparsak adayı belirledikten sonra 54 gün kalıyor. Fotoğraf çektirmesi, araç giydirmesi 45 günlük bir kampanya. Örgütümüzün tecrübeleri, önseçim demeyelim sonucuna uyulacak temayül yoklaması” diye çark etti.

#3
Foto - Nedim Şener vurdu gol oldu! Feleği şaşacak feleği! Al sana namus, al sana şeref

ŞİMDİ DE ‘ANKET’ Gelen eleştiriler üzerine ise, bu kez “anket” fikrini ortaya attı ve şöyle konuştu: “Milletvekili seçimlerinde kayıtsız, şartsız önseçim var. Belediye seçimlerinde mutlaka ve mutlaka mevcut belediye başkanımızı anketle ölçeceğiz. Mevcut belediye başkanımız halkın gönlündeyse aday göstereceğiz. Halkın gönlünde değilse o zaman yerine aday belirleyeceğiz.”

#4
Foto - Nedim Şener vurdu gol oldu! Feleği şaşacak feleği! Al sana namus, al sana şeref

‘KANDIRILMIŞIZ’ DERLER Güvenilir insanın söz vermesi yeterli, namus ve şeref üzerine söz vermesine gerek yok. Hele hele sözünü tutamayacak olandan namus ve şeref sözünü yerine getirmesini beklemek boşuna. Ancak öyle anlaşılıyor ki, tıpkı Kılıçdaroğlu gibi Özgür Özel ve beraber hareket ettiği Ekrem İmamoğlu, başta “garanti” gördükleri yerler olmak üzere belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini kendileri belirleyecek. Bunun için, “sonuçlarına uyulacak temayül yoklaması” ve “anket” gibi garip ve göz boyamaya yönelik girişimlerde bulunacaklar. Nasıl olsa ellerinin altında yandaş medyacıları var. Sonunda parti üyelerinin değil onların dediği olacak. Tüm bu olanlar da “değişim” diye seçmene yutturulacak. Yandaş medyacıları mı? Onlar yine “kandırılmışız” diyerek başkasının kuyruğuna takılacaklar.” 

Mücahidler İsrail askerlerini tekbirlerle vurdular! Katil siyonist sürüne sürüne can verdi
Gündem

Mücahidler İsrail askerlerini tekbirlerle vurdular! Katil siyonist sürüne sürüne can verdi

Siyonist İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı soykırım niteliğindeki saldırılara karşı Kassam Tugayları'nın direnişi sürüyor.
Dünya ajansları
Dünya

Dünya ajansları "son dakika" geçti! İsrail'i vurdular

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Filistin'de katliam yapan terörist İsrail'e ait insansız hava aracını (İHA) sınırda füzeyle düşürdüğünü duyu..
Bunu söyledi ve istifa etti
Gündem

Bunu söyledi ve istifa etti

New York Times editöründen Filistin istifası New York Times'ın pazar ekinin Şiir Editörü Anne Boyer, gazetenin İsrail'in Gazze saldırılarına..
İsrail Hamas'ın elindeki esiri öldürdü
Dünya

İsrail Hamas'ın elindeki esiri öldürdü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ellerindeki esirlerin bir kısmını tedavi etmek üzere bakım merkezlerine naklettiklerini..
Cihat Yaycı'dan büyük devlet olma şartları! İşte Türkiye'nin yeri...
Gündem

Cihat Yaycı'dan büyük devlet olma şartları! İşte Türkiye'nin yeri...

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, büyük bir devlet olma şartlarını açıkladı. Büyük bir devlet olmak için bir gerek şarta, iki de yeter ..
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması
Gündem

Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Yarımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik rakamlarının gerilediğini ve enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımların atıldığını söy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23