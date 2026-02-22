Ne zaman Galatasaray yenilse yine aynı senaryolar masaya geldi! Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma iddiası
Galatasaray'ın Konya'da 2-0 yenilmesi sonrası yine aynı haberler servis edilmeye başlandı ve Galatasaray'ın TFF'ye çıkarma yapacağı iddia edildi.
Galatasaray Konyaspor deplasmanından 2-0 mağlup ayrılırken iptal edilen gol için maç sonu teknik direktör Okan Buruk'tan tepki geldi. Tecrübeli teknik adamın kulübün gerekli girişimi yapacağını söyleyerek TFF'ye bir çıkarma olacağının da sinyalini vermiş oldu.
Galatasaray'da 2-0'lık Konyaspor yenilgisinin faturası ağır oldu. En yakın rakibi Fenerbahçe'ye zirve yarışında büyük yara aldı. Öte yandan maç sonunda kötü oyun oynadıklarını belirten teknik direktör Okan Buruk hakem konusunda da sert ifadeler kullandı. Galatasaray'ın ofsayt nedeniyle iptal edilen golü sonrası harekete geçeceğinin sinyalini verdi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu da eleştirdi.
Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde TFF binasını hakem konusunda ziyaret etmesi bekleniyor. Yabancı hakem konusu da orada açılacak.
İşte Okan Buruk'u hakem konusundaki açıklamaları: -TFF başkanımızın açıklaması var, 'Bu tür hataları asla affetmeyeceğim' diye. Kendisini bu anlamda, bu maçtaki verilmeyen gol için... 1990 yılında olsaydı bu gol, ofsayt nedeniyle iptal edilebilirdi. Şu an 2026'da, bu pozisyonda gol iptali sadece Türkiye'de olur. Yeni bir şeye imza attık. Hakemlerimizi tebrik ederim.
-Bugünkü VAR hakemini tanımıyorum. Nerede maç yönetti, neresinde maç yönetti, ismini bilmiyorum, hangi ligde maç yönetti. Bize de yabancı hakem. Bize yabancı bir VAR hakemi maçı yönetti. Hiçbirimizin tanımadığı, adını bilmediği bir hakem!
-Bu kadar önemli ligde ve yarışta aslında bu tecrübesiz hakemler atanabiliyor. MHK başkanının sorumluluğunda, kararları o veriyor. Her atamaya ve hakeme saygı duyuyoruz. Yabancı olup olmadığı önemli değil, iyi hakem olsun. Konyaspor'un da hakkı yenmiştir. Her takımın istediği iyi hakem olsun, pasaportu önemli değil. Gerçekten orayı kaldırabilecek, sorumlulukta, ağırlıkta bir hakem olsun demek istiyorum! VAR'a çağıran hakemin adını ben hiç duymadım. Kim bilmiyorum. Adını hiçbirimiz duymamıştır. Bu kritik maçta VAR hakemi olarak görev aldı.
-Kötü yönetimden sorumlu kişi MHK başkanıdır. Bu tür şeylere tabii ki saygı duyuyoruz ama Türk hakemlerine güvenelim, inanalım. Onlar da yürekli olsunlar. Kimse kimseye hakkının geçmesini istemiyor. Orayı hak edecek insanlar olsun, pasaportu önemli değil.
