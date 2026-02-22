Ne zaman Galatasaray yenilse yine aynı senaryolar masaya geldi! Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma iddiası

-Bu kadar önemli ligde ve yarışta aslında bu tecrübesiz hakemler atanabiliyor. MHK başkanının sorumluluğunda, kararları o veriyor. Her atamaya ve hakeme saygı duyuyoruz. Yabancı olup olmadığı önemli değil, iyi hakem olsun. Konyaspor'un da hakkı yenmiştir. Her takımın istediği iyi hakem olsun, pasaportu önemli değil. Gerçekten orayı kaldırabilecek, sorumlulukta, ağırlıkta bir hakem olsun demek istiyorum! VAR'a çağıran hakemin adını ben hiç duymadım. Kim bilmiyorum. Adını hiçbirimiz duymamıştır. Bu kritik maçta VAR hakemi olarak görev aldı.