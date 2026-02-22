Safranbolu’da patent hazırlığı! Henüz 10. sınıftalar ama hedefleri büyük

Atölyede yaptıkları 2 ürünün patent alınabilecek nitelikte olduğunu dile getiren Bayram, "Örneği başka bir yerde bulunmayan ürünler. Biri elde oyma tezgahı, diğeri ise yüksekliği ayarlanabilir sandalye. Bunların uzun süre tasarım çalışmalarını, ölçü çalışmalarını yaptıktan sonra nihai olarak üretimini gerçekleştirdik. Başvuruda bulunarak patentlerini almayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu. Bayram, amaçlarının Ahilik geleneğinin ışığında girişimcilik ruhuna sahip, meslek ahlakını edinmiş öğrenciler yetiştirmek olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Safranbolu, UNESCO Mirası Listesi'nde koruma altına alınmış şehirdir. Burada geleneksel birçok Türk evi vardır. Bunları gelecek nesillere taşımakla yükümlüyüz. Bu evlerden de yararlanarak özellikle Selçuklu veya Osmanlı döneminde kullanılan birtakım üretim yöntemlerini, örneğin kündekari tekniğini ürünlerin üzerinde uygulamaya çalışıyoruz. Daha çok ahşap kullanarak masa, sehpa, sandalye ve tabure gibi ürünler yapmaya çalışıyoruz."