Dünya
5
Yeniakit Publisher
Rusya resmen tehdit etti! ‘Hedefimiz olur'
AA Giriş Tarihi:

Rusya resmen tehdit etti! ‘Hedefimiz olur'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Estonya’ya nükleer silah konuşlandırılması halinde Rus nükleer silahlarının Estonya topraklarını hedef alacağını duyurdu.

#1
Rusya resmen tehdit etti! 'Hedefimiz olur'

Peskov, Rus devlet televizyon kanalı Rossiya'da, Estonya'ya NATO'nun savunma planı dahilinde nükleer silah konuşlandırılması halinde Moskova'nın tepkisinin ne olacağına yönelik soruyu yanıtladı. Estonya’nın Rusya’ya yakın olduğuna dikkati çeken Peskov, tıpkı diğer Avrupa ülkeleri gibi bu ülkeyi de tehdit etmediklerini dile getirdi.

#2
Rusya resmen tehdit etti! 'Hedefimiz olur'

Peskov, "Ancak Estonya topraklarında bize yönelik nükleer silahlar konuşlanacaksa, o zaman bizim nükleer silahlarımız da Estonya topraklarını hedef alacaktır. Estonya bunu açıkça anlamalıdır." ifadelerini kullandı.

#3
Rusya resmen tehdit etti! 'Hedefimiz olur'

Sözcü Peskov, Rusya’nın, özellikle nükleer caydırıcılık konularında kendi güvenliğini sağlamak için her zaman gerekeni yapacağını sözlerine ekledi.

#4
Rusya resmen tehdit etti! 'Hedefimiz olur'

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, NATO’nun savunma planları çerçevesinde gerekli görülmesi halinde Estonya topraklarına nükleer silah konuşlandırılmasına karşı olmadıklarını bildirmişti.

