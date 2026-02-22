ABD sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148’e yükseldi
ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneyi hedef aldı; saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti ve Güney Mızrağı Operasyonu kapsamındaki toplam can kaybı 148'e yükseldi.
ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneyi hedef aldı; saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti ve Güney Mızrağı Operasyonu kapsamındaki toplam can kaybı 148'e yükseldi.
ABD ordusunun Pasifik'teki hava ve deniz operasyonlarında şimdiye kadar en az 148 kişi yaşamını yitirdi. Bu yeni saldırı, uluslararası sularda yürütülen tartışmalı "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamındaki müdahalelerin bilançosunu büyütüyor.
ABD ordusunun Doğu Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir tekneye düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), teknenin bilinen "narko-kaçak güzergahında" seyrettiğini ve uyuşturucu operasyonuna karıştığını belirterek operasyonun "ölümcül kinetik saldırı" şeklinde icra edildiğini açıkladı.
Komutanlığın yayımladığı sosyal medya mesajında saldırının 20 Şubat'ta Güney Mızrağı Görev Gücü tarafından gerçekleştirildiği ve teknedeki kişilerin "uyuşturucu teröristleri" olarak nitelendirildiği ifade edildi. ABD askeri personelinin bu müdahalede zarar görmediği belirtildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23