Ne olduysa bir gecede oldu! 120 mağazalı dev ayakkabı zinciri aniden kapandı
Giriş Tarihi:

Birleşik Krallık’ın en köklü ayakkabı zincirlerinden biri olan Schuh, 120’den fazla mağazası bulunmasına rağmen Bradford’daki dev AVM şubesini düşük performans gerekçesiyle kalıcı olarak kapattı. Değişen tüketici davranışları nedeniyle radikal kararlar alan marka, yüksek performanslı lokasyonlara odaklanma stratejisi kapsamında bazı şubelerini tasfiye etmeye devam ediyor. Bradford şubesinin kapanmasıyla şaşkına dönen müşteriler en yakın çevre illerdeki mağazalara ve online kanallara yönlendirildi.

İngiltere merkezli ünlü ayakkabı zinciri Schuh, Bradford’daki The Broadway Shopping Centre içindeki mağazasını kalıcı olarak kapattığını duyurdu. Alışveriş merkezinin yetkilileri, yerel basına yaptıkları açıklamada, mağazanın artık faaliyet göstermediğini doğruladı ve yakında yeni perakendecilerin duyurulacağını belirtti.

Schuh, ilk mağazasını 1981 yılında Edinburgh’da açtı. Bugün Birleşik Krallık ve İrlanda genelinde 120’den fazla mağaza işletiyor. Bradford’daki mağazanın bulunduğu The Broadway Shopping Centre ise 2015 yılında açıldı ve 80’den fazla mağazaya ev sahipliği yapıyor. Merkezde Primark, H&M ve Next gibi büyük perakende markalarının yanı sıra sinema ve çeşitli restoranlar da bulunuyor.

Schuh sözcüsü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık perakende sektörünün değişen tüketici davranışları nedeniyle hızlı bir dönüşüm geçirdiğini vurguladı. Şirket, bu süreçte bazı düşük performanslı mağazaları kapatma kararı aldığını ve Bradford’daki şubenin de bu kapsamda değerlendirildiğini belirtti.

Açıklamada, bu stratejik adımların yüksek performanslı lokasyonlara odaklanmayı ve genel müşteri deneyimini geliştirmeyi amaçladığı ifade edildi. Bradford’daki mağazanın kapanmasının ardından müşterilerin en yakın şubeler olarak Leeds White Rose ve Manchester Market Street mağazalarına yönlendirildiği açıklandı. Ayrıca Nisan 2026 itibarıyla Trinity Leeds Shopping Centre’da yeni bir Schuh mağazasının açılacağı duyuruldu.

