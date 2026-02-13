Ne olduysa bir gecede oldu! 120 mağazalı dev ayakkabı zinciri aniden kapandı

Birleşik Krallık’ın en köklü ayakkabı zincirlerinden biri olan Schuh, 120’den fazla mağazası bulunmasına rağmen Bradford’daki dev AVM şubesini düşük performans gerekçesiyle kalıcı olarak kapattı. Değişen tüketici davranışları nedeniyle radikal kararlar alan marka, yüksek performanslı lokasyonlara odaklanma stratejisi kapsamında bazı şubelerini tasfiye etmeye devam ediyor. Bradford şubesinin kapanmasıyla şaşkına dönen müşteriler en yakın çevre illerdeki mağazalara ve online kanallara yönlendirildi.