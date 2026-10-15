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Sarı rengini korumasını sağlar: Ayvayı haşlamayın! Fırında Deneyen bayılıyor! Ancak bu katılmalı! Ne işe yaradığını diyen İbrahim Saraçoğlu'ndan gıdı sarkmalarına karşı öneri geldi: Yararlı bunun ile dur de! Ticaret Bakanlığından yeni düzenleme! Taksitli cep telefonunda yeni dönem Yağmur sonrası İstanbul: Boğaz çamura bulandı! Suudi Arabistan, ABD, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye... LPG ithalatı 182 tona çıktı: En çok hangi ülkeye yapıldı? Edirne ve Kırklareli'nde petrol aranıyordu: Kötü haber geldi İstanbul'daki seli önceden bilen uzman isimden yeni uyarı daha geldi: Asıl büyük tehlikeyi açıkladı Yoğun sis ve yağış ulaşımı felç etti! Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 20 metreye düştü
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Ne işe yaradığını diyen İbrahim Saraçoğlu'ndan gıdı sarkmalarına karşı öneri geldi: Yararlı bunun ile dur de!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ne işe yaradığını diyen İbrahim Saraçoğlu'ndan gıdı sarkmalarına karşı öneri geldi: Yararlı bunun ile dur de!

Gıdı sarkmalarına karşı İbrahim Saraçoğlu'ndan dikkat çeken öneri geldi. Saraçoğlu, çene altı bölgesinde meydana gelen esneklik kaybı ve yağ birikimi önlemede at kuyruğunun destek vereceğini söyledi. At kuyruğu işe yarar diyerek açıkladı.

#1
Foto - Ne işe yaradığını diyen İbrahim Saraçoğlu'ndan gıdı sarkmalarına karşı öneri geldi: Yararlı bunun ile dur de!

Kimyacı ve bitki bilimci Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, çene altında oluşan doku gevşemeleri ve gıdı sarkmalarına karşı doğal bir yöntem sundu. Saraçoğlu, silis minerali bakımından zengin at kuyruğu otunun bağ dokusunu güçlendirmedeki rolüne dikkat çekti. At kuyruğunun işe yarar, yeşil çay iyi geliyor mu? İşte detaylar...

#2
Foto - Ne işe yaradığını diyen İbrahim Saraçoğlu'ndan gıdı sarkmalarına karşı öneri geldi: Yararlı bunun ile dur de!

Prof. Dr. Saraçoğlu, insan vücudundaki toplam proteinin yaklaşık yüzde 30'unun kolajenden oluştuğunu belirtiyor. Bu oranı 'çok ciddi' olarak niteleyen Saraçoğlu, 20'den fazla kolajen çeşidi bulunduğunu da ekliyor. Cildin sarkmaması ve gıdı oluşmaması için kolajen yapısının sağlam kalması gerektiğini vurguluyor.

#3
Foto - Ne işe yaradığını diyen İbrahim Saraçoğlu'ndan gıdı sarkmalarına karşı öneri geldi: Yararlı bunun ile dur de!

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, çene altı sarkmalarının temel nedenlerinden birinin bağ dokusundaki zayıflama ve silis minerali eksikliği olduğunu belirtti. Saraçoğlu’nun önerisi net. Gıdı oluştuğunu, bazı bölgelerinde sarkma olduğunu düşünenler yeşil çayı haftada en az üç kez içmeli.

#4
Foto - Ne işe yaradığını diyen İbrahim Saraçoğlu'ndan gıdı sarkmalarına karşı öneri geldi: Yararlı bunun ile dur de!

AT KUYRUĞU OTU NE İŞE YARIYOR? Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, çene altı sarkmalarının temel nedenlerinden birinin bağ dokusundaki zayıflama ve silis minerali eksikliği olduğunu belirtti. Saraçoğlu'na göre, vücutta doğal kolajen üretimini ve doku sıkılığını desteklemede at kuyruğu otu kritik bir işlev görüyor. At kuyruğu otu, doğadaki en zengin organik silis kaynaklarından biridir. Silis minerali; cilt elastikiyetini koruyan, çene ve boyun bölgesindeki gevşemelerin önüne geçmeye yardımcı olan temel bileşendir. Saraçoğlu, bitkinin çay şeklinde demlenerek haftada 2 veya 3 defa tüketilmesini tavsiye ediyor. Düzenli kullanımın, bağ dokularını dirençli kılarak gıdı bölgesindeki sarkma eğilimini yavaşlatabileceğini ifade ediyor.

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