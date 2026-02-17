  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:

İsviçreli spiker, soykırım destekçisi Siyonist İsrailli sporcuyu böyle ifşa etti

İsviçreli spiker Stefan Renna, soykırım destekçisi İsrailli sporcu Adam Edelman'ı canlı yayında ifşa etti. Yaşanan olay ülkede gündem oldu.

İsviçre Radyo ve Televizyonu (RTS) spikeri Stefan Renna, canlı yayında İsrail bobsled takımındaki sporcu Adam Edelman'ın kendisini siyonist olarak tanımladığını ve İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı destekleyen birçok sosyal medya paylaşımı yaptığını ifade etti.

Renna, konuşmasında, Birleşmiş Milletler Uluslararası Soruşturma Komisyonunun Gazze ile ilgili kullandığı "soykırım" terimine dikkati çekerek, "Bu terminolojiye aşinayım. Edelman, İsrail'in askeri müdahalesini tarihteki en ahlaki ve haklı savaş olarak tanımladı." ifadelerini kullandı.

Renna, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin "Herhangi bir savaşı aktif olarak destekleyen sporcuların yarışmaya uygun olmadığını" belirttiğini ancak bu kuralın sadece Rusya'ya uygulandığını aktararak İsrailli sporcuların yarışmasına izin verilmesini çifte standart olarak değerlendirdi.

İsrail'in soykırım suçuyla zan altında olduğunu ve organizasyonlarda yer almasının düşündürücü olduğunu vurgulayan Renna, Ukraynalı skeleton sporcusu Vladyslav Heraskevych'in oyunlarda ülkesindeki savaşta hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı bir kask takmasının bile yasaklandığını hatırlattı.

