  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Papara Park'ı ihya edecek hamle.. Trabzonspor'un Muçi kararı neden gecikti? İşte yanıtı Herkes neler olacak derken... Galatasaray'ın şok edici teklifini duyurdular! Peş peşe çalınan kapılar şimdi seçim yüzünden beklemede! Resmen görüşmeler başladı... Zorla su içmeyin: Vücut ne zaman isterse Otomotiv devi yeni Fiat Topolino Türkiye'de: İz bırakan 'Mercan Turuncusu' modeli ile küresel marka olacaklar Rusya mal varlıklarına el koyacak: Diyarbakırlı iş insanına ortak olacak Geniz tıkanıklıkları... Aktarda yok satıyor: Soğuk algınlığına birebir, içen turp gibi oluyor! Öyle bir şey ki... Hiç kaybetmediler! İşte Osmanlı tarihinin yenilmeyen 10 komutanı Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Paris’te DİTİB Zirvesi’ne katıldı Beklenmedik hamle gelecek mi? Okan Buruk'un abisinden çok konuşulacak açıklama...
Kültür Sanat
8
Yeniakit Publisher
Nazilli'de festival heyecanı: Bakan Ersoy üreticiler ve sanatkârlarla bir araya geldi...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Nazilli'de festival heyecanı: Bakan Ersoy üreticiler ve sanatkârlarla bir araya geldi...

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali’ni ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şehrin üretim gücü, kültürel birikimi ve tarihsel zenginliğiyle öne çıkan bir kent olduğunu belirterek festivalin bu değerleri görünür kıldığını vurguladı. Üreticilerin emeğini ve sanatkârların ustalığını toplumla buluşturan organizasyonun kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunduğunu ifade eden Ersoy, etkinliğin birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni etti.

#1
Foto - Nazilli'de festival heyecanı: Bakan Ersoy üreticiler ve sanatkârlarla bir araya geldi...

Aydın’ın köklü üretim geleneği ile kültürel birikimini bir araya getiren Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali, şehrin yerel değerlerini geniş bir çerçevede yansıtan önemli organizasyonlardan biri olarak dikkat çekiyor. Ziyaretçilere hem üretim süreçlerini yakından tanıma hem de geleneksel sanatlarla buluşma imkânı sunan etkinlik, Aydın’ın geçmişten bugüne taşıdığı zengin mirası görünür kılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Necmeddin Bilal Erdoğan ile birlikte Nazilli’de İsabeyli Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali’ni ziyaret etti. Aydın Kültür Yolu Festivali’nin açılışının ardından programı kapsamında Aydın Valiliğini ziyaret eden Bakan Ersoy, İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Ersoy, daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde temaslarda bulundu. Günün devamında da Nazilli’ye geçen Ersoy, Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali alanında incelemelerde bulundu. Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş, Ömer Özmen ile Mustafa Savaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Taner Sayın da yer aldı.

#2
Foto - Nazilli'de festival heyecanı: Bakan Ersoy üreticiler ve sanatkârlarla bir araya geldi...

Festival alanında ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, Aydın’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ersoy, konuşmasında şunları söyledi: “Bugün çok verimli bir ziyaret gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hem Aydınlı hemşehrilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz hem de bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına dahil ettiğimiz Aydın Kültür Yolu Festivali’nin açılışını gerçekleştirmek üzere bu güzel şehirde bulunmaktan büyük bir memnuniyet ve heyecan duyuyorum. Bir de ‘Aydın Yöresel Ürün ve Kültür Sanat Festivali’nin açılışı yapmış olmak bizim ziyaretimizin memnuniyetini katlamış oluyor.”

#3
Foto - Nazilli'de festival heyecanı: Bakan Ersoy üreticiler ve sanatkârlarla bir araya geldi...

Aydın’a gelmeden önce festivalin açılışına ilişkin bilgi aldığını belirten Ersoy, açılışı bizzat gerçekleştirme kararı aldıklarını ifade etti.

#4
Foto - Nazilli'de festival heyecanı: Bakan Ersoy üreticiler ve sanatkârlarla bir araya geldi...

Aydın’ın tarihsel ve kültürel yapısına dikkat çeken Ersoy, kentin geçmişi ile geleceği arasında güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti. Aydın’ın tarihin derin izlerini, doğanın sunduğu imkânları ve insan emeğini bir arada barındıran özel şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, festivalin anlam ve önemine değinerek organizasyonun taşıdığı değeri şu sözlerle anlattı: “Aydın Yöresel Ürün ve Kültür Sanat Festivali, sadece bir etkinlik olmanın çok ötesinde; bu toprakların ruhunu, emeğini ve irfanını geleceğe taşıyan güçlü bir iradenin tezahürüdür.” Aydın’ın tarih boyunca üretimi, bereketi ve kültürel zenginliğiyle öne çıktığını kaydeden Ersoy, bu toprakların yalnızca ürün yetiştiren değil, aynı zamanda değer üreten, kültür inşa eden ve medeniyet taşıyan bir anlayışın merkezi olduğunu ifade etti. Nazilli’nin ise çalışkan insanı, üretim gücü ve güçlü toplumsal yapısıyla öne çıkan ilçelerden biri olduğunu belirten Ersoy, ilçenin bu özellikleriyle dikkat çektiğini dile getirdi.

#5
Foto - Nazilli'de festival heyecanı: Bakan Ersoy üreticiler ve sanatkârlarla bir araya geldi...

Festival alanında yer alan stantlara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ersoy, her bir ürünün ve emeğin ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Festivalde yer alan stantların alın teri, sabır ve ustalığın birer yansıması olduğunu belirten Ersoy, sergilenen her ürünün bu toprakların hafızasını, kimliğini ve ruhunu taşıdığını dile getirdi. Yöresel lezzetlerden el sanatlarına kadar her unsurun kültürel mirasın yaşayan bir parçası olduğunu vurgulayan Ersoy, bu değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti.

#6
Foto - Nazilli'de festival heyecanı: Bakan Ersoy üreticiler ve sanatkârlarla bir araya geldi...

Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının bir sorumluluk olduğunu ifade eden Ersoy, bu yaklaşımın toplumun geleceği açısından taşıdığı önemi vurgulayarak şunları söyledi: “Bizler, bu mirası korumayı, geliştirmeyi ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki; kültürünü yaşatan milletler, geleceğini de sağlam temeller üzerine inşa eder.” Festivalin üreticilerin emeğini görünür kıldığını ve sanatkârların birikimini toplumla buluşturduğunu belirten Ersoy, organizasyonun birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni etti.

#7
Foto - Nazilli'de festival heyecanı: Bakan Ersoy üreticiler ve sanatkârlarla bir araya geldi...

İsabeyli Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali’nin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür eden Ersoy, Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Taner Sayın’ın girişimleriyle gerçekleştirilen organizasyonun önemine dikkat çekti. Festivalin geleneksel hale gelmesini temenni eden Ersoy, Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Konuşmasının sonunda Ersoy, organizasyonun hayırlara vesile olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti ve vatandaşları selamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23