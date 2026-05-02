Nazilli'de festival heyecanı: Bakan Ersoy üreticiler ve sanatkârlarla bir araya geldi...
Aydın’ın Nazilli ilçesinde Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali’ni ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şehrin üretim gücü, kültürel birikimi ve tarihsel zenginliğiyle öne çıkan bir kent olduğunu belirterek festivalin bu değerleri görünür kıldığını vurguladı. Üreticilerin emeğini ve sanatkârların ustalığını toplumla buluşturan organizasyonun kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunduğunu ifade eden Ersoy, etkinliğin birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni etti.