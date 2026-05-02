Rusya mal varlıklarına el koyacak: Diyarbakırlı iş insanına ortak olacak

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre ekonomisi Ukrayna işgaliyle birlikte duraklama sürecine giren Rusya, çözümü ünlü oligarkların mal varlıklarına el koymada buldu. Bu yılın başında Türkiye vatandaşlığı da bulunduğu için Rus oligark Dmitry Kamenshchik’e ait Moskova’daki ülkenin en büyük havalimanlarından biri olan Domodedovo Havalimanı’na el konulmuş, ardından satışa çıkmıştı. Bu kez de Rusya’nın en büyük tarım şirketlerinden Rusagro’nun patronu bir başka oligark Vadim Moshkovich'in mallarına el konuluyor.