Rusya mal varlıklarına el koyacak: Diyarbakırlı iş insanına ortak olacak
Rusya’nın en büyük tarım şirketlerinden Rusagro’nun kurucusu ve en büyük hissedarı olan milyarder iş insanı Vadim Moshkovich’in varlıklarına el konuluyor.
Rusya’nın en büyük tarım şirketlerinden Rusagro’nun kurucusu ve en büyük hissedarı olan milyarder iş insanı Vadim Moshkovich’in varlıklarına el konuluyor.
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre ekonomisi Ukrayna işgaliyle birlikte duraklama sürecine giren Rusya, çözümü ünlü oligarkların mal varlıklarına el koymada buldu. Bu yılın başında Türkiye vatandaşlığı da bulunduğu için Rus oligark Dmitry Kamenshchik’e ait Moskova’daki ülkenin en büyük havalimanlarından biri olan Domodedovo Havalimanı’na el konulmuş, ardından satışa çıkmıştı. Bu kez de Rusya’nın en büyük tarım şirketlerinden Rusagro’nun patronu bir başka oligark Vadim Moshkovich'in mallarına el konuluyor.
Rus haber ajansı RBC’nin dün bildirdiğine göre Rusya devlet savcıları, şu anda Moskova'da bir hapishanede tutulan ve AB yaptırımlarına tabi milyarder Vadim Moshkovich'in varlıklarına el koymak için dava açtı . Rusya Başsavcı yardımcısı Moskova'daki Khamovnichesky Bölge Mahkemesi'nde mal varlığına el koyma için ilk hukuki adımı attı.
Dava dilekçesinde ayrıca Moshkovich'in eşi, tarım devi Rusagro'nun eski CEO'su ve şirketin eski yatırımcı ilişkileri yöneticisi de sanık olarak yer alıyor. İki kurumsal kuruluş da davada ortak sanık olarak listeleniyor. Pazartesi günü ön duruşma yapılacak.
Moshkovich, Rusagro'yu 2004 yılında kurdu ve tahmini net serveti 2,9 milyar dolar. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra tutuklanan Forbes listesindeki ilk milyarder oldu. Tutuklu yargılanan Moshkovich, başlangıçta büyük çaplı dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla karşı karşıyaydı. Ancak müfettişler ona karşı ek rüşvet suçlamaları yöneltti.
Moshkovich, Ukrayna işgalinin başladığı gün Başkan Vladimir Putin ile üst düzey iş insanları arasında yapılan bir toplantıya katıldığı gerekçesiyle 2022'de AB tarafından yaptırımlara tabi tutulmuştu. Yaptırımların uygulanmasından kısa bir süre sonra Moshkovich, Rusya'nın en büyük halka açık tarım şirketi olan Rusagro'nun başkanlığından istifa etti ve kontrol hissesini yüzde 50'nin altına düşürdü.
