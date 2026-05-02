Hiç kaybetmediler! İşte Osmanlı tarihinin yenilmeyen 10 komutanı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nun "yenilmez" olarak anılan en ünlü 10 komutanı…

#1
10. KILIÇ ALİ PAŞA - İnebahtı sonrası Osmanlı donanmasının yeniden toparlanmasında büyük rol oynadı. Deniz savaşlarında önemli başarılara imza attı.

#2
9. TURGUT REİS - Akdeniz'de Osmanlı donanmasının korkulan isimlerinden biri oldu. Cesareti ve hızlı baskın taktikleriyle tanındı.

#3
8. GAZİ OSMAN PAŞA - 93 Harbi'nde Plevne Savunması ile dünya çapında ün kazandı. Sayıca üstün ordulara karşı direnişiyle efsaneleşti.

#4
7. MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA - Tartışmalı sonuna rağmen birçok cephede başarılı seferler yönetti. Uzun süre Osmanlı'nın en etkili komutanlarından biri oldu.

#5
6. KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA - Devletin zor döneminde göreve geldi, orduda disiplini sağladı ve yeniden zaferler dönemini başlattı.

#6
5. SOKULLU MEHMED PAŞA - Hem devlet adamı hem stratejist olarak öne çıktı. Donanma ve kara ordusunda önemli başarıların mimarı oldu.

#7
4. BARBAROS HAYREDDİN PAŞA - Akdeniz'i uzun yıllar Osmanlı gölüne çeviren büyük denizci. Preveze Deniz Zaferi ile tarihin en büyük amiralleri arasına girdi.

#8
3. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN - Belgrad, Rodos, Mohaç ve sayısız sefer… Kanuni döneminde Osmanlı ordusu zirveye ulaştı. Avrupa'nın en güçlü hükümdarları ona karşı zorlandı.

#9
2. YAVUZ SULTAN SELİM - Sekiz yıllık kısa saltanatında Osmanlı topraklarını iki katına çıkardı. Çaldıran ve Ridaniye zaferleriyle rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

#10
1. FATİH SULTAN MEHMET - İstanbul'u fethederek çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet, askeri dehasıyla tarihe geçti. Sadece kuşatma değil, strateji savaşlarında da büyük başarılar kazandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bilal Karakus

Öncelikle Rabbım mekanlarını cenneti ala eylesin Şimdi bizler geçmiş tarihimizi bilmediğimiz için tarihimizde utanç diyoruz öncelikle geçmişimizi bilmeliyiz

Ccc

Rabbim Şefaatlerine nail eylesin. Amin.
