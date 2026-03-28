Navigasyon kullananlar dikkat: Yaz aylarında her şey değişiyor
Apple, hizmet gelirlerini artırmak amacıyla Haritalar uygulamasına Google benzeri bir reklam sistemini entegre etmeye hazırlanıyor. Yaz aylarında devreye girmesi beklenen yeni modelle birlikte, arama sonuçlarında en üst sırayı artık en yakın mekan değil, en çok reklam veren işletmeler kapacak. Bu radikal değişiklik, kullanıcıların arama alışkanlıklarını kökten değiştirirken platformun tarafsızlığı tartışmalarını da beraberinde getirecek.