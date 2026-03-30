Kötü haber maalesef gelebilir! Taraftarı dumura uğratan gelişme

Beşiktaş'ta korkulan gelişme canları sıkabilecek cinsten...
Beşiktaş'ta korkulan gelişme canları sıkabilecek cinsten...
Beşiktaş milli ara sonrasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Uzun süredir sakatlığı sebebiyle arkadaşlarını yalnız bırakan El Bilal Toure'de çok büyük bir risk bulunuyor.
Milli ara sonrasında Beşiktaş, Kadıköy deplasmanına çıkacak. Siyah-Beyazlı ekipte durumu en çok merak edilen isimlerden biri de El Bilal Toure'ydi... Malili futbolcu, sakatlığı sebebiyle uzun süredir arkadaşlarının yanında olamamıştı. Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkıp çıkmama durumu ise hayli karışık...
1.85 boyundaki futbolcunun derbide ilk 11'de bulunma ihtimali hayli düşük... Ancak sahaya çıkarsa büyük bir riskin de onun yanında geleceği öğrenildi. Üst adale yırtığı problemi yaşayan 24 yaşındaki oyuncunun tekrar sakatlanması halinde sezonu kapatabileceği belirtildi.
El Bilal Toure bu sezon 16 Süper Lig sınavında görev yaptı. Sahada 1.274 dakika kaldı. 5 gol ve 5 asist üretti. Malili yıldız, sezon başında Atalanta'dan kiralanmıştı. Toure 15 gol atarsa, 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu zorunlu hale gelecek. Şu anda toplamda 6 kez gol sevinci yaşadı (Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor).
