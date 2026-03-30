İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek? 14 ilde sarı uyarı!
Meteoroloji, yurt genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle 14 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. AKOM ise İstanbul’da yağışların kuvvetli şekilde devam edeceğini açıkladı.
eteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının batı kıyılarda 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de 5 ila 7 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR SÜRECEK Mİ? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 30 Mart Pazartesi günü için hazırladığı hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışların Avrupa Yakası’nda öğle saatlerine kadar, Anadolu Yakası’nda ise akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.
AKOM verilerine göre gün boyunca hava sıcaklığı 8–10 derece aralığında seyredecek. Nem oranının yüzde 85 ile 100 arasında olacağı tahmin edilirken, lodos ve güneybatı yönlü rüzgârın saatte 15 ila 40 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Günlük yağış miktarının ise 15–35 kilogram/metrekare aralığında olması bekleniyor. Açıklamada ayrıca hafta boyunca İstanbul’da aralıklarla yeni yağışlı sistemlerin etkili olacağı, sıcaklıkların ise bugün hariç 13–17 derece aralığında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi./ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23