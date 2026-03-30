  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Kacır duyurdu! 31 kente 3 milyar TL'lik faizsiz finansman desteği Kötü haber maalesef gelebilir! Taraftarı dumura uğratan gelişme Görüntülerle doğrulandı: Savaşta test edilmemiş füzeler ateşlendi İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek? 14 ilde sarı uyarı! Spor kulisleri bu açıklamayla çalkalanıyor! Serdal Adalı'dan dev bütçe: 70 Milyon Euro hazır Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı uyarıyor: Bel ağrısı toplumun yüzde 80'ini etkiliyor Ardahan semalarında karga istilası! Binlercesi gökyüzünü siyaha bürüdü Galatasaray'da kayyum korkusu: Hiç akla gelmeyecek bir karar alınabilir! Herkes şaştı kaldı Milletin akıl sağlığı iyi değil: Ters yön kavgası ölümle bitti! Korkulan oldu: Mayın taşıyan İHA'lar sahaya sürüldü, her tarafa mayın atıp kaçıyorlar
Gündem
7
Yeniakit Publisher
İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek? 14 ilde sarı uyarı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek? 14 ilde sarı uyarı!

Meteoroloji, yurt genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle 14 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. AKOM ise İstanbul’da yağışların kuvvetli şekilde devam edeceğini açıkladı.

#1
Foto - İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek? 14 ilde sarı uyarı!

eteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek? 14 ilde sarı uyarı!

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

#3
Foto - İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek? 14 ilde sarı uyarı!

Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

#4
Foto - İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek? 14 ilde sarı uyarı!

Hava sıcaklığının batı kıyılarda 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de 5 ila 7 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

#5
Foto - İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek? 14 ilde sarı uyarı!

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR SÜRECEK Mİ? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 30 Mart Pazartesi günü için hazırladığı hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışların Avrupa Yakası’nda öğle saatlerine kadar, Anadolu Yakası’nda ise akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

#6
Foto - İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek? 14 ilde sarı uyarı!

AKOM verilerine göre gün boyunca hava sıcaklığı 8–10 derece aralığında seyredecek. Nem oranının yüzde 85 ile 100 arasında olacağı tahmin edilirken, lodos ve güneybatı yönlü rüzgârın saatte 15 ila 40 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Günlük yağış miktarının ise 15–35 kilogram/metrekare aralığında olması bekleniyor. Açıklamada ayrıca hafta boyunca İstanbul’da aralıklarla yeni yağışlı sistemlerin etkili olacağı, sıcaklıkların ise bugün hariç 13–17 derece aralığında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar!
Gündem

Sanal kalabalık rezaleti! Yolsuzluktan tutuklu İmamoğlu'nun ekibi köşeye sıkıştı: Yapay zekayla milleti kandırmaya kalktılar!

İstanbul'u borç bataklığına sürükleyen ve yolsuzluk davası kapsamında demir parmaklıklar ardında bulunan Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibi, ..
Hadsiz Özgür Özel'e yargı tokadı! Kuşadası'ndaki alçak sözleri başına iş açtı!
Gündem

Hadsiz Özgür Özel'e yargı tokadı! Kuşadası'ndaki alçak sözleri başına iş açtı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası meydanında devletin zirvesini hedef alan çirkin üslubu nedeniyle adalete hesap verecek.
Burcu Köksal belediye imkanlarını muhalifleri susturmak için mi kullanıyor? Gazete binası önünde tepki çeken hareketlilik
Gündem

Burcu Köksal belediye imkanlarını muhalifleri susturmak için mi kullanıyor? Gazete binası önünde tepki çeken hareketlilik

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Kocatepe Gazetesi’nin binasını mühürletip kapattırmaya çalıştı ancak mahkeme Kocatepe G..
Çiftçiyim yalanı elde kaldı! Bakan Çiftçi’ye karşı sahaya sürülen çiftçi müptezel çıktı
Gündem

Çiftçiyim yalanı elde kaldı! Bakan Çiftçi’ye karşı sahaya sürülen çiftçi müptezel çıktı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Konya ziyaretinde “Çiftçiyim 3.5 trilyon zararım var” diyerek provokasyon yapan şahsın çiftçilikle alası ..
Yılmaz Özdil'in arşivi ayağına dolandı! Hayaller turizm merkezi, gerçekler Yalım’ın metresi
Gündem

Yılmaz Özdil'in arşivi ayağına dolandı! Hayaller turizm merkezi, gerçekler Yalım’ın metresi

CHP yandaşı Yılmaz Özdil’in, evladı yaşındaki belediye personeliyle otelde basılan CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı öve öve bitire..
Böylesi ilk kez yaşandı: Genç mahkum, çocuk cezaevinde hafız oldu! Kendisi de hafız olan Bakan Çiftçi bakın ne yazdı
Gündem

Böylesi ilk kez yaşandı: Genç mahkum, çocuk cezaevinde hafız oldu! Kendisi de hafız olan Bakan Çiftçi bakın ne yazdı

Diyarbakır Çocuk Ceza ve Islah Evi’nde kalan bir hükümlü, Manevi Rehberlik Birimi desteğiyle hafız oldu. Çocuk cezaevleri tarihinde bir ilk ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23