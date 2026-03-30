Korkulan oldu: Mayın taşıyan İHA'lar sahaya sürüldü, her tarafa mayın atıp kaçıyorlar
Dünyanın birçok noktasında savaş ve çatışma ortamı yaşanırken mayın taşıyabilen insansız hava araçları sahaya sürüldü. Gelişme tüm dünyada şok etkisi yaptı.
Rusya ile Ukrayna arasında çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, "Batı" kuvvetler grubunun Harkov bölgesindeki Kovşarovka'yı ele geçirdiğini duyurdu. Liman yönündeki bölgede Rus kuvvetleri cepheyi kademeli olarak kuzeye doğru kaydırıyor.
Ukrayna Savunma Bakanlığı danışmanı Beskrestnov, Rus Geran insansız hava araçlarının artık kanat altındaki yuvarlak konteynerlerde mayın taşıdığını ve her bir İHA'nın 8'e kadar mayın bırakabildiğini açıkladı. Ukrayna kuvvetleri bu yeni taktiği kamera ile belgeledi.
Liman yakınlarındaki Maslyakovka bölgesinde kıyasıya çarpışmalar sürüyor. Ukrayna kuvvetleri bölgeye sızarak bir yapıyı ele geçirdi; ancak Rus İHA saldırılarının ardından tutunup tutunmadıkları bilinmiyor. Rus kuvvetleri Kuzey Donets'e doğru ilerlemeyi sürdürürken Ukrayna düzenli karşı saldırılarla ilerlemeyi yavaşlatmaya çalışıyor.
Ukrayna, Leningrad bölgesindeki Ust-Luga petrol limanına hafta içinde üçüncü kez saldırdı; geçici olarak yükleme faaliyetleri durma noktasına geldi. Ukrayna kuvvetleri ayrıca Tolyatti'deki kimya tesisini de hedef aldı. Odessa ve Harkov bölgelerinde ise Rus saldırıları elektrik kesintilerine neden oldu.
Rus askeri analistler, cephe hattının günde yalnızca yüz metre ilerlediğini; her iki taraf için de yoğun İHA trafiğinin kara kuvvetlerinin manevra alanını ciddi ölçüde kısıtladığını vurguluyor. "İHA sorununu çözen taraf dengeyi kendi lehine bozacak" yorumu askeri gözlemciler arasında giderek daha fazla dile getiriliyor.
