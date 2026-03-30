Ardahan semalarında karga istilası! Binlercesi gökyüzünü siyaha bürüdü
Ardahan kent merkezinde akşam saatlerinde ortaya çıkan binlerce karga, gökyüzünde dakikalar boyunca daireler çizerek uçtu...
Ardahan’da dün akşam saatlerinde kent merkezinde ortaya çıkan binlerce karga, gökyüzünü adeta siyaha bürüdü.
Özellikle binaların çatıları ve ağaçlar kargalarla doldu.
Vatandaşlar, her yıl bu dönemlerde karga istilasının yaşandığını ancak bu yıl daha yoğun bir karga sürüsüyle karşılaştıklarını belirterek cep telefonlarıyla o anları kayda aldı.
Bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazıları ise oluşan gürültü ve yoğunluk nedeniyle endişe duyduklarını ifade etti.
