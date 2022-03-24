  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
25
NATO zirvesinden tarihi görüntüler

2022-03-24 13:39:35
NATO zirvesinden tarihi görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temaslarına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelerek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temaslarına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelerek başladı.

#2
Foto - Macron görüşmesinin ardından Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Macron görüşmesinin ardından Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile tokalaştı.

#4
Foto - Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Johnson yer aldı.

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Johnson yer aldı.

#5
Foto - Liderler, daha sonra

Liderler, daha sonra "NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları" toplantısına geçti.

#6
Foto - İşte NATO zirvesinden görüntüler...

İşte NATO zirvesinden görüntüler...

#7
Foto - İşte NATO zirvesinden görüntüler...

İşte NATO zirvesinden görüntüler...

#8
Foto - İşte NATO zirvesinden görüntüler...

İşte NATO zirvesinden görüntüler...

#9
Foto - İşte NATO zirvesinden görüntüler...

İşte NATO zirvesinden görüntüler...

#10
Foto - İşte NATO zirvesinden görüntüler...

İşte NATO zirvesinden görüntüler...

#11
Foto - İşte NATO zirvesinden görüntüler...

İşte NATO zirvesinden görüntüler...

#12
Foto - İşte NATO zirvesinden görüntüler...

İşte NATO zirvesinden görüntüler...

#13
Foto - İşte NATO zirvesinden görüntüler...

İşte NATO zirvesinden görüntüler...

#14
Foto - İşte NATO zirvesinden görüntüler...

İşte NATO zirvesinden görüntüler...

#15
Foto - İşte NATO zirvesinden görüntüler...

İşte NATO zirvesinden görüntüler...

#16
Foto - İşte NATO zirvesinden görüntüler...

İşte NATO zirvesinden görüntüler...

#17
Foto - İşte NATO zirvesinden görüntüler...

İşte NATO zirvesinden görüntüler...

#18
Foto - İşte NATO zirvesinden görüntüler...

İşte NATO zirvesinden görüntüler...

#19
Foto - İşte NATO zirvesinden görüntüler...

İşte NATO zirvesinden görüntüler...

#20
Foto - İşte NATO zirvesinden görüntüler...

İşte NATO zirvesinden görüntüler...

#21
Foto - İşte NATO zirvesinden görüntüler...

İşte NATO zirvesinden görüntüler...

#22
Foto - İşte NATO zirvesinden görüntüler...

İşte NATO zirvesinden görüntüler...

#23
Foto - İşte NATO zirvesinden görüntüler...

İşte NATO zirvesinden görüntüler...

#24
Foto - İşte NATO zirvesinden görüntüler...

İşte NATO zirvesinden görüntüler...

Rakamlar açıklandı! İşte Türkiye'de en az cami olan il
Gündem

Rakamlar açıklandı! İşte Türkiye'de en az cami olan il

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki cami sayılarını açıkladı. İşte il il cami sayıları...

Hani ‘tartışmasız mega stardı?’ Tarkan yandaşın anketinde bile çakıldı
Gündem

Hani ‘tartışmasız mega stardı?’ Tarkan yandaşın anketinde bile çakıldı

Son dönemde Millet İttifakı lehine anketler yayınlayan Metropol Araştırma, şimdi de CHP yandaşı sözde sanatçıları şişirmeye çalışırken balta..
Türkiye bunu yaparsa Rusya savaş açar
Dünya

Türkiye bunu yaparsa Rusya savaş açar

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta Türkiye'nin kendisi için Rusya'dan aldığı savunma sistemi S-400'leri Ukrayna'ya vermesi teklif edilmişti..
Altın yönünü değiştirebilir! Gözler Brüksel'e çevrildi
Ekonomi

Altın yönünü değiştirebilir! Gözler Brüksel'e çevrildi

Altın yatay seyrini sürdürürken Brüksel'de yapılacak NATO toplantısı sonrası Rusya için yeni yaptırımların açıklanabileceği ve bu durumun de..
Sen ne dersin bu işe? Haydi Kuytul şimdi safını belirle!
Gündem

Sen ne dersin bu işe? Haydi Kuytul şimdi safını belirle!

Yeni Akit gazetesi sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Kuytulcuların provokasyonuna destek veren CHP’nin Kız ve ..
Rusya'ya gözdağı! 30 bin asker, yüzlerce uçak ve gemi...
Dünya

Rusya'ya gözdağı! 30 bin asker, yüzlerce uçak ve gemi...

Avrupa'nın göbeğinde Ukrayna'yı işgal eden Rusya ile NATO arasında gerilim tırmanıyor. NATO'nun yaklaşık 30 bin asker, yüzlerce uçak ve gemi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay