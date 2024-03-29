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NATO petrol boru hattı delinmiş, o iki ilimizde milyonların su içtiği göle mazot karışmıştı! Yetkililerden, az önce tüm vatandaşlara flaş açıklama geldi

2024-03-29 18:35:00
NATO petrol boru hattı delinmiş, o iki ilimizde milyonların su içtiği göle mazot karışmıştı! Yetkililerden, az önce tüm vatandaşlara flaş açıklama geldi

Kocaeli'de yapılan yol çalışması nedeniyle Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) petrol boru hattı delinmişti. Delinme sonucu akaryakıt, Sakarya ve Kocaeli'deki milyonlarca vatandaşın içme suyu olarak kullandığı Sapanca Gölü'ne sızmıştı. Akaryakıtı temizlemek için seferber olan ekipler, gölden sürekli numune alarak suyun PH, iletkenlik ve oksijen değerlerini ölçtü.

#1
Foto - NATO petrol boru hattı delinmiş, o iki ilimizde milyonların su içtiği göle mazot karışmıştı! Yetkililerden, az önce tüm vatandaşlara flaş açıklama geldi

Ekiplerin aralıksız çalıştığı gölden akaryakıtın büyük çoğunluğunun temizlendiği belirtildi.

#2
Foto - NATO petrol boru hattı delinmiş, o iki ilimizde milyonların su içtiği göle mazot karışmıştı! Yetkililerden, az önce tüm vatandaşlara flaş açıklama geldi

Akaryakıtın gölden tamamen alınıp bertaraf edilmesi için çalışmalarını sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, göldeki emici ped ve bariyerlerin sayısını artırdı.

#3
Foto - NATO petrol boru hattı delinmiş, o iki ilimizde milyonların su içtiği göle mazot karışmıştı! Yetkililerden, az önce tüm vatandaşlara flaş açıklama geldi

Gölden alınan numunelerin ise İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Havadan da görüntülenen göldeki akaryakıtın bir an önce temizleneceğinin haberini veren SASKİ, göldeki suyun içilebilirliği hakkında da açıklama yaptı.

#4
Foto - NATO petrol boru hattı delinmiş, o iki ilimizde milyonların su içtiği göle mazot karışmıştı! Yetkililerden, az önce tüm vatandaşlara flaş açıklama geldi

Yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz gün yaşanan üzücü hadise üzerine bölgeye ulaşan ekiplerimiz 1 milyon vatandaşımız için oluşabilecek tüm tehditlerin önüne geçmiş ve içme suyu kanallarımızın güvenliğini sağlamıştır.

#5
Foto - NATO petrol boru hattı delinmiş, o iki ilimizde milyonların su içtiği göle mazot karışmıştı! Yetkililerden, az önce tüm vatandaşlara flaş açıklama geldi

Hızlı müdahalenin önemini bir kez daha gördüğümüz bu olayın takibi ilk andan itibaren büyük bir titizlikle yapılmaktadır.

#6
Foto - NATO petrol boru hattı delinmiş, o iki ilimizde milyonların su içtiği göle mazot karışmıştı! Yetkililerden, az önce tüm vatandaşlara flaş açıklama geldi

Gölümüze karışan yakıt maddesini en kısa süre içinde bertaraf edip çalışmalarımızı sonlandıracağız.

#7
Foto - NATO petrol boru hattı delinmiş, o iki ilimizde milyonların su içtiği göle mazot karışmıştı! Yetkililerden, az önce tüm vatandaşlara flaş açıklama geldi

Tüm vatandaşlarımız içme suyu konusunda müsterih olsun.

#8
Foto - NATO petrol boru hattı delinmiş, o iki ilimizde milyonların su içtiği göle mazot karışmıştı! Yetkililerden, az önce tüm vatandaşlara flaş açıklama geldi

Tüm vatandaşlarımız evlerinde çeşme suyu kullanımı konusunda en ufak bir problem yaşamayacaktır" denildi.

#9
Foto - NATO petrol boru hattı delinmiş, o iki ilimizde milyonların su içtiği göle mazot karışmıştı! Yetkililerden, az önce tüm vatandaşlara flaş açıklama geldi

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