2024-03-29 18:35:00 NATO petrol boru hattı delinmiş, o iki ilimizde milyonların su içtiği göle mazot karışmıştı! Yetkililerden, az önce tüm vatandaşlara flaş açıklama geldi
Kocaeli'de yapılan yol çalışması nedeniyle Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) petrol boru hattı delinmişti. Delinme sonucu akaryakıt, Sakarya ve Kocaeli'deki milyonlarca vatandaşın içme suyu olarak kullandığı Sapanca Gölü'ne sızmıştı. Akaryakıtı temizlemek için seferber olan ekipler, gölden sürekli numune alarak suyun PH, iletkenlik ve oksijen değerlerini ölçtü.