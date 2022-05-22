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Sağlık
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NASA'nın uzay aracı gizemli mesajlar alıyor

2022-05-22 23:19:55
NASA'nın uzay aracı gizemli mesajlar alıyor

Tam 45 yıldır uzayda yol alan Voyager 1 uzay aracının gizemli mesajlar yolladığı ortaya çıktı.

#1
Foto - Güneş Sistemi’ni ve yıldızlararası uzayı araştırmak için 1977’de fırlatılan Voyager 1, yaklaşık 45 yıldır oldukça başarılı çalışıyor. Ancak son haftalarda NASA’yı şaşkına çeviren hatalar yaşanıyor.

Güneş Sistemi’ni ve yıldızlararası uzayı araştırmak için 1977’de fırlatılan Voyager 1, yaklaşık 45 yıldır oldukça başarılı çalışıyor. Ancak son haftalarda NASA’yı şaşkına çeviren hatalar yaşanıyor.

#2
Foto - Voyager 1’in rastgele veriler göndermeye başladığı öğrenildi.

Voyager 1’in rastgele veriler göndermeye başladığı öğrenildi.

#3
Foto - Gezegenler arası uzay sondası, bugüne kadar en uzak mesafeye ulaşan insan yapımı nesne olmayı başardı.

Gezegenler arası uzay sondası, bugüne kadar en uzak mesafeye ulaşan insan yapımı nesne olmayı başardı.

#4
Foto - 1977’de başlatılan misyonunu büyük ölçüde başarıyla yerine getirdi ve oldukça önemli bilimsel veriler yolladı. Ancak 45 yaşındaki Voyager 1’de bazı sorunlar var gibi duruyor.

1977’de başlatılan misyonunu büyük ölçüde başarıyla yerine getirdi ve oldukça önemli bilimsel veriler yolladı. Ancak 45 yaşındaki Voyager 1’de bazı sorunlar var gibi duruyor.

#5
Foto - Uzay aracının Dünya’ya dönük olan antenleri hala çalışıyor olsa da, anlaşılmaz raporlar bildirmeye başladı.

Uzay aracının Dünya’ya dönük olan antenleri hala çalışıyor olsa da, anlaşılmaz raporlar bildirmeye başladı.

#6
Foto - NASA’dan yapılan paylaşıma göre, rastgele verileri bildirmeyi alışkanlık haline getirdi. Peki uzayın derinliklerinden gelen bu mesajlar ne anlama geliyor?

NASA’dan yapılan paylaşıma göre, rastgele verileri bildirmeyi alışkanlık haline getirdi. Peki uzayın derinliklerinden gelen bu mesajlar ne anlama geliyor?

#7
Foto - NASA Jet Propulsion Lab ekibi tarafından yapılan açıklamada, 45 yaşındaki Voyager 1’in artikülasyon ve kontrol sisteminde (AACS) herhangi bir sorun olmadığına dikkat çekildi.

NASA Jet Propulsion Lab ekibi tarafından yapılan açıklamada, 45 yaşındaki Voyager 1’in artikülasyon ve kontrol sisteminde (AACS) herhangi bir sorun olmadığına dikkat çekildi.

#8
Foto - Ancak son zamanlarda araçtan gelen telemetri verilerinin “geçersiz” olduğu aktarıldı.

Ancak son zamanlarda araçtan gelen telemetri verilerinin “geçersiz” olduğu aktarıldı.

#9
Foto - Uzay aracının gizemli veriler gönderme sebebi bilinmiyor olsa da, henüz iletişim hattını koruduğu ve güvenli moda geçmediği öğrenildi. Bu durum, Dünya’dan 23.3 milyar kilometre uzaktaki Voyager 1’in hala sağlam olduğunu gösteriyor.

Uzay aracının gizemli veriler gönderme sebebi bilinmiyor olsa da, henüz iletişim hattını koruduğu ve güvenli moda geçmediği öğrenildi. Bu durum, Dünya’dan 23.3 milyar kilometre uzaktaki Voyager 1’in hala sağlam olduğunu gösteriyor.

#10
Foto - “Tüm işaretler AACS’nin hala çalıştığını gösteriyor, ancak döndürdüğü telemetri verileri geçersiz. Bu veriler rastgele oluşturulmuş gibi görünebilir veya AACS’in içinde olabileceği olası herhangi bir durumu yansıtmayabilir.” Aslında 45 yaşında bir bilgisayarın hala çalışıyor olması, NASA araştırmacılarının becerilerini kanıtlamak için yeterli oldu. Ayrıca olası bir teknik arızanın da -en azından şimdilik- çözülmesi mümkün değil. Uzay ajansının yazılım temelli güncelleme yapabileceği düşünülüyor.

“Tüm işaretler AACS’nin hala çalıştığını gösteriyor, ancak döndürdüğü telemetri verileri geçersiz. Bu veriler rastgele oluşturulmuş gibi görünebilir veya AACS’in içinde olabileceği olası herhangi bir durumu yansıtmayabilir.” Aslında 45 yaşında bir bilgisayarın hala çalışıyor olması, NASA araştırmacılarının becerilerini kanıtlamak için yeterli oldu. Ayrıca olası bir teknik arızanın da -en azından şimdilik- çözülmesi mümkün değil. Uzay ajansının yazılım temelli güncelleme yapabileceği düşünülüyor.

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