NASA'nın uzay aracı gizemli mesajlar alıyor

“Tüm işaretler AACS’nin hala çalıştığını gösteriyor, ancak döndürdüğü telemetri verileri geçersiz. Bu veriler rastgele oluşturulmuş gibi görünebilir veya AACS’in içinde olabileceği olası herhangi bir durumu yansıtmayabilir.” Aslında 45 yaşında bir bilgisayarın hala çalışıyor olması, NASA araştırmacılarının becerilerini kanıtlamak için yeterli oldu. Ayrıca olası bir teknik arızanın da -en azından şimdilik- çözülmesi mümkün değil. Uzay ajansının yazılım temelli güncelleme yapabileceği düşünülüyor.