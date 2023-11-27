NASA'daki Türk öğrencilere uzayı anlattı! Gençlere tavsiye verdi!

Uzay araçlarından Cassini'nin bu suya daldırıldığını ve suda hidrojen gazı bulunduğunu anlatan Yıldız, şu bilgileri verdi. "Bu araç, Satürn'ün etrafındaki halkanın içine de daldırıldı. Halkaların içinde ince buz tabaları çıktı. Depremler karalarda olduğu gibi deniz ve okyanuslarda da oluyor. Okyanuslarda hidrotermal bacalar var. Burada hidrojen gazı bulunur. Bu gazla beslenen bazı canlılar var. Zorlu koşullarda yaşayabilen canlılar. Bu canlıların en büyük özelliği güneş enerjisine ihtiyaç duymamalarıdır. Hidrojen gazı bu suda da bulunduğuna göre orada da canlıların olma ihtimali ortaya çıkıyor. Ama bu konuda daha çok çalışma yapma gerekir." Güneş sistemindeki en yüksek dağın Mars'taki 27 kilometrelik yüksekliğiyle Olympus Dağı olduğunu bildiren Yıldız, en derin kanyonun da bu gezegen de yer aldığını ifade etti. Yıldız'ın öğrencilerin sorularını yanıtlamasıyla son bulan programa Dernek Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ayyıldız, dernek üyeleri, Okul Müdürü Kadir Çetin ve öğrenciler katıldı.