2024-08-25 08:08:53 NASA uzayda mahsur kalan astronotların gelecek yıl döneceğini açıkladı
NASA, 6 Haziran’da ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen ve orada mahsur kalan Sunita Williams ve Butch Wilmore’nin Şubat ayında dünyaya dönmesine karar verdi. ABD merkezli havacılık şirketi Boeing'in Starliner mekiğiyle 6 Haziran’da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen astronotların Dünya'ya dönüş tarihi belli oldu. NASA Başkanı Bill Nelson düzenlediği basın toplantısında, uzayda mahsur kalan astronotlar Sunita Williams ve Butch Wilmore’nin SpaceX’e ait Dragon uzay aracı ile birlikte Şubat ayında döneceklerini belirtti.