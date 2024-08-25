NASA uzayda mahsur kalan astronotların gelecek yıl döneceğini açıkladı

Astronotların kendilerini uzay istasyonuna taşıyan Starliner mekiği ile geri dönmeleri için “çok fazla belirsizlik” olduğunu ve mekiğin küçük sızıntılar yapması ve bazı iticilerinin arızalanması nedeniyle sorun yaşandığını söyleyen Nelson, Starliner’ın mürettebatsız olarak dönmesine karar verildiğini bildirdi. Uzay uçuşlarının en güvenli ve en rutin hallerinde bile riskli olduğunu vurgulayan Nelson, “Butch ve Suni'yi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tutma ve Boeing Starliner'ı mürettebatsız olarak dünyaya getirme kararı güvenliğe olan bağlılığın bir sonucudur” dedi.