Sayıştay denetiminde ortaya çıktı: İBB'nin tatlı ihalesinde şok yolsuzluk vurgunu

168 LİRALIK TEL KADAYIF 660 LİRADAN ALINDI: Tel kadayıfın 168 lira yerine 660 liradan (3,9 kat), trileçenin 225 lira yerine 660 liradan (2,9 kat), soğuk baklavanın 506 lira yerine bin 200 liradan (2,4 kat), şekerparenin 202 lira yerine 460 liradan (2,3 kat) ve sütlü nuriyenin 506 lira yerine 900 liradan (1,8 kat) temin edilmiş olmasının paketleme gerekçesiyle açıklanamayacak ölçüde olduğu tespitine yer verilen raporda; soğuk baklava kaleminin menüye dahil edilmediği belirtilmiş olsa da bu kalemden 748,20 kilogram alındığı ve 897 bin 840 lira ödeme yapıldığı hatırlatıldı. İBB'nin alt yüklenici yasağına ilişkin cevabına dair raporda, yüklenici tarafından sunulan yetkili satıcı belgesinin bir önceki ihalenin yüklenicisi olan şirket tarafından düzenlendiği, teknik şartname gereği işte kullanılan aracın da yine bu şirkete ait olduğu, yüklenicinin iş süresince sigortalı yalnızca tek bir personelinin bulunduğu ve şirketin faaliyet merkezinin Muş ilinde yer aldığının tespit edildiği bildirildi.