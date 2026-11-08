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Sıfır Atık Köyü Solak, COP31 yolunda örnek oluyor

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Sıfır Atık Köyü Solak, COP31 yolunda örnek oluyor

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, COP31’in ev sahibi Antalya’da Aksu ilçesinde Sıfır Atık Köyü ilan edilen Solak Mahallesi’ni ziyaret ederek köy sakinleri ve çocuklarla bir araya geldi.

#1
Foto - Sıfır Atık Köyü Solak, COP31 yolunda örnek oluyor

Ziyarette Anadolu’nun geleneksel sıfır atık kültürü, israftan kaçınma ve yerel yaşam alışkanlıklarının sürdürülebilir geleceğe katkısı ele alındı. Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde büyüyen Sıfır Atık Hareketi, yerelden başlayarak toplumsal yaşamın her alanında dönüşüm sağlamayı sürdürüyor.

#2
Foto - Sıfır Atık Köyü Solak, COP31 yolunda örnek oluyor

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çevre ve iklim alanındaki güçlü iradesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Sayın Murat Kurum’un liderliğinde Türkiye’nin ev sahipliğine hazırlandığı COP31 sürecinde, yerel uygulamalar ve geleneksel sıfır atık kültürü de öne çıkıyor. Bu kapsamda Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Antalya’nın Aksu ilçesinde Sıfır Atık Köyü ilan edilen Solak Mahallesi’ni ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi.

#3
Foto - Sıfır Atık Köyü Solak, COP31 yolunda örnek oluyor

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Solak Mahallesi’ne gerçekleştirilen ziyarete Antalya Valisi Hulusi Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Daire Başkanı Ekrem Yıldırım da katıldı. Ziyaret kapsamında köy sakinleriyle sohbet eden Samed Ağırbaş, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin selamlarını iletti. Anadolu’nun geleneksel yaşam kültüründe var olan tasarruf, paylaşma ve israftan kaçınma anlayışına dikkat çekerek köylerde yakın zamana kadar çöp kutusuna dahi ihtiyaç duyulmayan bir yaşam kültürünün bulunduğunu hatırlatan Ağırbaş, sıfır atık yaklaşımının aslında Anadolu’nun köklü geleneklerinde ve gündelik yaşam alışkanlıklarında karşılığı olduğunu değerlendirdi.

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Foto - Sıfır Atık Köyü Solak, COP31 yolunda örnek oluyor

ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELEN AĞIRBAŞ, KÖY KAHVESİNDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ Çocuklarla da bir araya gelerek sohbet eden Ağırbaş, sıfır atık bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazanılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı. Ağırbaş ardından köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya geldi. COP31 Sürecinde Yerel Uygulamalar Öne Çıkıyor Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek COP31 öncesinde düzenlenen ziyaret, iklim eyleminin yerelden başlayan ve toplumun tüm kesimlerini içine alan yönüne dikkat çekti. COP31’in uygulama odaklı yaklaşımı doğrultusunda sıfır atık kültürünün köylerden kentlere, bireysel alışkanlıklardan kurumsal uygulamalara kadar yaygınlaştırılması önem taşıyor. Samed Ağırbaş, Solak Mahallesi ziyaretinin öncesinde COP31 alanında da incelemelerde bulunarak hazırlık çalışmalarını yerinde değerlendirdi.

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