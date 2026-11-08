Sıfır Atık Köyü Solak, COP31 yolunda örnek oluyor

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Solak Mahallesi’ne gerçekleştirilen ziyarete Antalya Valisi Hulusi Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık Yönetimi Daire Başkanı Ekrem Yıldırım da katıldı. Ziyaret kapsamında köy sakinleriyle sohbet eden Samed Ağırbaş, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin selamlarını iletti. Anadolu’nun geleneksel yaşam kültüründe var olan tasarruf, paylaşma ve israftan kaçınma anlayışına dikkat çekerek köylerde yakın zamana kadar çöp kutusuna dahi ihtiyaç duyulmayan bir yaşam kültürünün bulunduğunu hatırlatan Ağırbaş, sıfır atık yaklaşımının aslında Anadolu’nun köklü geleneklerinde ve gündelik yaşam alışkanlıklarında karşılığı olduğunu değerlendirdi.