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Spor
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Kendilerini şampiyon sanıp sahaya daldılar: Kadıköy'deki skandal Arjantin'de tekerrür etti

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Kendilerini şampiyon sanıp sahaya daldılar: Kadıköy'deki skandal Arjantin'de tekerrür etti

Arjantin Ligi'nde Boca Juniors, Defensa y Justicia'yı 90+6. dakikada eski Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın attığı golle mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Ancak karşılaşma sürerken Rosario Central cephesinde yaşananlar dikkat çekti. Yanlış bilgi nedeniyle şampiyon olduğunu sanan takımın futbolcuları ve taraftarları sahaya girerek kutlama yaptı. Olay, 2010'da Kadıköy'de yaşanan tarihi anons skandalını ve Fenerbahçelilerin yaşadığı büyük hayal kırıklığını hatırlattı.

#1
Foto - Kendilerini şampiyon sanıp sahaya daldılar: Kadıköy'deki skandal Arjantin'de tekerrür etti

Arjantin Ligi'nde Boca Juniors, Defensa y Justicia karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle yıllık genel puan tablosunu zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Eski Fenerbahçeli Enner Valencia, 90+6. dakikada kaydettiği golle takımına zaferi getiren isim oldu. Ancak şampiyonluk yarışındaki en yakın rakip Rosario Central cephesinde maçın son anlarında ilginç bir olay yaşandı.

#2
Foto - Kendilerini şampiyon sanıp sahaya daldılar: Kadıköy'deki skandal Arjantin'de tekerrür etti

Kendi karşılaşmasını daha önce oynayan ve 2-0 kazanan Rosario Central'da, Boca Juniors'ın golünün iptal edildiğine yönelik asılsız bir haber yayıldı. Bu yanlış bilgiye inanan futbolcular ve taraftarlar, şampiyon olduklarını düşünerek sahaya girip kutlamalara başladı.

#3
Foto - Kendilerini şampiyon sanıp sahaya daldılar: Kadıköy'deki skandal Arjantin'de tekerrür etti

Boca Juniors'ın golünün geçerli olduğu ve rakibinin maçı kazandığı haberi ulaşınca büyük sevinç yerini şaşkınlığa ve üzüntüye bıraktı.

#4
Foto - Kendilerini şampiyon sanıp sahaya daldılar: Kadıköy'deki skandal Arjantin'de tekerrür etti

Arjantin'de yaşananlar, Türk futbolunun hafızasına kazınan 2009-2010 sezonunun son haftasındaki olayları yeniden gündeme getirdi.

#5
Foto - Kendilerini şampiyon sanıp sahaya daldılar: Kadıköy'deki skandal Arjantin'de tekerrür etti

16 Mayıs 2010'da Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Şampiyonluk yarışındaki Bursaspor ise Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti.

#6
Foto - Kendilerini şampiyon sanıp sahaya daldılar: Kadıköy'deki skandal Arjantin'de tekerrür etti

Karşılaşmaların son anlarında Kadıköy'deki stadyum hoparlörlerinden Bursa'daki maçın 2-2 bittiğine yönelik yanlış bir anons yapılmıştı.

#7
Foto - Kendilerini şampiyon sanıp sahaya daldılar: Kadıköy'deki skandal Arjantin'de tekerrür etti

Bu haber üzerine Fenerbahçeli futbolcular ve taraftarlar şampiyonluk sevinciyle sahaya girmişti.

#8
Foto - Kendilerini şampiyon sanıp sahaya daldılar: Kadıköy'deki skandal Arjantin'de tekerrür etti

Ancak kısa süre sonra anonsun gerçeği yansıtmadığı ve Bursaspor'un karşılaşmayı kazanarak şampiyonluğa ulaştığı anlaşılmış, Kadıköy'de büyük bir hayal kırıklığı yaşanmıştı.

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