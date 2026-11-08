Kendilerini şampiyon sanıp sahaya daldılar: Kadıköy'deki skandal Arjantin'de tekerrür etti
Arjantin Ligi'nde Boca Juniors, Defensa y Justicia'yı 90+6. dakikada eski Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın attığı golle mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Ancak karşılaşma sürerken Rosario Central cephesinde yaşananlar dikkat çekti. Yanlış bilgi nedeniyle şampiyon olduğunu sanan takımın futbolcuları ve taraftarları sahaya girerek kutlama yaptı. Olay, 2010'da Kadıköy'de yaşanan tarihi anons skandalını ve Fenerbahçelilerin yaşadığı büyük hayal kırıklığını hatırlattı.