2023-05-31 21:50:34 NASA tarihi bir UFO duyurusu yapacak
NASA, yıllardır merak konusu olan UFO'larla ilgili tarihi bir açıklama yapacağını ilan etti.
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NASA, yıllardır merak konusu olan UFO'larla ilgili tarihi bir açıklama yapacağını ilan etti.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yıllardır merak konusu olan UFO'larla ilgili tarihi bir açıklama yapacağını duyurdu.
Açıklama öncesi geçen yıl kurulan NASA paneli, halka açık toplantısını gerçekleştirdi. Halka açık toplantı çevrimiçi izlenebiliyor.
NASA'nın 'tanımlanamayan hava olayları' olarak listelediği ve çoğunlukla UFO olarak adlandırılan iddiaları değerlendirmek için geçen yıl kurulan NASA paneli, önümüzdeki haftalarda yayınlanması beklenen bir rapor öncesinde ilk olarak halka açık toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantı, NASA'nın resmi hesaplarından çevrimiçi olarak izlenebiliyor.
Etkinliğin ardından NASA, NASA'nın Bilim Misyon Müdürlüğü'nden Dan Evans, NASA'nın UAP bağımsız çalışma ekibi başkanı David Spergel ve ajansın UAP grubunun diğer üyelerini içerecek bir telekonferans yapılacak.
Bu etkinlik ardından tarihi açıklamanın gelmesi bekleniyor.
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