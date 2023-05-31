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Teknoloji-Bilişim
7
NASA tarihi bir UFO duyurusu yapacak

2023-05-31 21:50:34
NASA tarihi bir UFO duyurusu yapacak

NASA, yıllardır merak konusu olan UFO'larla ilgili tarihi bir açıklama yapacağını ilan etti.

#1
Foto - NASA tarihi bir UFO duyurusu yapacak

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yıllardır merak konusu olan UFO'larla ilgili tarihi bir açıklama yapacağını duyurdu.

#2
Foto - NASA tarihi bir UFO duyurusu yapacak

Açıklama öncesi geçen yıl kurulan NASA paneli, halka açık toplantısını gerçekleştirdi. Halka açık toplantı çevrimiçi izlenebiliyor.

#3
Foto - NASA tarihi bir UFO duyurusu yapacak

NASA'nın 'tanımlanamayan hava olayları' olarak listelediği ve çoğunlukla UFO olarak adlandırılan iddiaları değerlendirmek için geçen yıl kurulan NASA paneli, önümüzdeki haftalarda yayınlanması beklenen bir rapor öncesinde ilk olarak halka açık toplantısını gerçekleştirdi.

#4
Foto - NASA tarihi bir UFO duyurusu yapacak

Toplantı, NASA'nın resmi hesaplarından çevrimiçi olarak izlenebiliyor.

#5
Foto - NASA tarihi bir UFO duyurusu yapacak

Etkinliğin ardından NASA, NASA'nın Bilim Misyon Müdürlüğü'nden Dan Evans, NASA'nın UAP bağımsız çalışma ekibi başkanı David Spergel ve ajansın UAP grubunun diğer üyelerini içerecek bir telekonferans yapılacak.

#6
Foto - NASA tarihi bir UFO duyurusu yapacak

Bu etkinlik ardından tarihi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

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