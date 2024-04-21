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Teknoloji-Bilişim
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NASA güneş yelkenli uzay aracı yaptı

2024-04-21 21:45:44
NASA güneş yelkenli uzay aracı yaptı

Uzay araştırmalarına hız veren NASA, güneş yelkenli uzay aracı tasarladı.

#1
Foto - NASA güneş yelkenli uzay aracı yaptı

Son dönemdeki radikal girişimleriyle dikkat çeken NASA, bu kez de yeni tasarladığı güneş yelkenli uzay aracı ile gündeme oturdu. Güneş sisteminde oldukça uzun bir süre dolanacağı söylenen aracın, gelecek hafta test seferlerine başlaması bekleniyor.

#2
Foto - NASA güneş yelkenli uzay aracı yaptı

Advanced Composite Solar Sail System olarak adlandırılan son nesil bir teknoloji sayesinde, yelken gücünü rüzgardan değil güneş ışığından alacak. Rocket Lab tarafından üstlenilecek olan uzaya gönderme süreci başarılı olduğu takdirde, sektörde kartların yeniden dağıtılması gündemde. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

#3
Foto - NASA güneş yelkenli uzay aracı yaptı

NASA, güneş yelkenli uzay aracı ile gündemde Fırlatma sonrasında yapılacak olan kapsamlı araştırmada, yeni nesil kompozit bir malzemenin uzay boşluğundaki dayanıklılığı test edilecek.

#4
Foto - NASA güneş yelkenli uzay aracı yaptı

Aracın yelkenlerinin tam olarak açıldığında ise, 80 metrekare büyüklüğünde bir tenis kortu ile eşdeğer büyüklüğe ulaştığı söyleniyor. Bu modelin öncekine göre daha sağlam ve hafif olduğu da belirtiliyor.

#5
Foto - NASA güneş yelkenli uzay aracı yaptı

Özel bir uydu vasıtasıyla sürekli olarak kontrol edilecek aracın, Dünya’dan yaklaşık 1.000 kilometre yükseğe çıkacak. NASA yetkilileri, hava açık olduğu takdirde uzay aracının Dünya’dan rahatlıkla görülebileceğini söylüyor.

#6
Foto - NASA güneş yelkenli uzay aracı yaptı

Bu uygulama gerçekten başarılı olursa, diğer birçok uzay şirketinin de benzer girişimleri yapması bekleniyor. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda insanlığın yararına olmasını umuyoruz.

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