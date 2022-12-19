NASA gözünü su kaynaklarına dikti

Isınan denizler, aşırı hava koşulları, daha şiddetli orman yangınları. Bunlar, insanlığın iklim değişikliği nedeniyle karşı karşıya kaldığı sonuçlardan yalnızca birkaçı. İklim krizi, her şeyi kapsayan bir yaklaşım gerektiriyor ve SWOT, toplulukları bu zorluklarla yüzleşebilmeleri için nihayetinde daha iyi donatacak uzun süreli bir uluslararası ortaklığın hayata geçirilmesidir.