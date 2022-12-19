2022-12-19 02:46:46 NASA gözünü su kaynaklarına dikti
Dünyadaki su kaynaklarını gözlem amacıyla NASA uzaya uydu gönderdi.
Dünyadaki su kaynaklarını gözlem amacıyla NASA uzaya uydu gönderdi.
NASA, uluslararası bir uydu misyonu için roketi gönderdi. Peki SWOT isimli misyonun amacı ne? İşte ayrıntılar...
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), önemli bir proje için düğmeye bastı.
Gezegenimizin okyanusları, gölleri, nehirleri kısacası su haritası hakkında detaylı araştırma yapabilmek adına Yüzey Suyu ve Okyanus Topografyası (SWOT) görevini başlattı.
SWOT, yüzey suyunun en kapsamlı haritasını oluşturacak Kaliforniya’daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’ndeki Uzay Fırlatma Kompleksi 4E’den fırlatılan bir SpaceX Falcon 9 roketi ile gönderildi. Uzay aracı, Dünya’da bulunan okyanus, deniz, akarsu ve gölleri uzaydan detaylı bir şekilde incelemek için gönderildi.
SWOT, gezegendeki su akışının en net halini gözler önüne sermek için gerçekleştiriliyor. Ayrıca görev, iklim değişikliğinin etkilerini yakından takip edecek gidişatı gözlemleyecek. Konuya ilişkin olarak NASA başkanı Bill Nelson şu ifadelere yer verdi.
Isınan denizler, aşırı hava koşulları, daha şiddetli orman yangınları. Bunlar, insanlığın iklim değişikliği nedeniyle karşı karşıya kaldığı sonuçlardan yalnızca birkaçı. İklim krizi, her şeyi kapsayan bir yaklaşım gerektiriyor ve SWOT, toplulukları bu zorluklarla yüzleşebilmeleri için nihayetinde daha iyi donatacak uzun süreli bir uluslararası ortaklığın hayata geçirilmesidir.
NASA, proje üzerinde yaklaşık 20 yıldır çalışıyor. Projenin uzaya taşınmasında Elon Musk’ın SpaceX’i ile ortak çalışma yürütüldü. Proje, tüm su birikintilerinin yükseklik ve yüzey ölçümlerini yüksek çözünürlüklü ayrıntılarla toplayacak. Bunu ise mikrodalga radar teknolojisini kullanarak yapacak. Kaynak: Shiftdelete
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