Nara tuz döküp yerseniz...! İnanılmaz etki

Tuzlu nar yemek Kış aylarında boğaz ve solunum yolu hastalıkları artar. Boğaz ağrısı ve kuru öksürük, baş belası gibi üzerimize çöker. Günlerce hasta yatarız ve kuru öksürük nedeniyle boğazımız tahriş olur. Bu durumu yaşamamak için, nara tuz ekleyin ve bir kaşık dahi olsa yiyin. Ağrıların kesilmesinde etkili olan tuzlu nar sayesinde, yokuş çıkmak veya uzun yola gitmek daha kolay bir hal alacak. Çünkü bu karışım doğru kullanıldığında, ağrılardan kurtulmanıza yardımcı olacak.