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Sağlık
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Nara tuz döküp yerseniz...! İnanılmaz etki

2022-12-01 19:19:28
Nara tuz döküp yerseniz...! İnanılmaz etki

Nar meyvesenin tüm faydalarını vücuda almak için tuzlayıp yemek çok büyük etki oluşturuyor.

#1
Foto - Nara tuz döküp yerseniz...! İnanılmaz etki

Mutfaklardan ve masalardan eksik olmayan nar, sevni çok olan bir meyve olarak öne çıkıyor.

#2
Foto - Nara tuz döküp yerseniz...! İnanılmaz etki

İçerisinde bolca C vitamini bulunduran nar; sodyum, magnezyum, demir, fosfor içeriyor.

#3
Foto - Nara tuz döküp yerseniz...! İnanılmaz etki

Gün içerisinde nar yerseniz ya da bir bardak suyunu içerseniz, vücudunuzun alması gereken C vitamini miktarının yüzde 36'sını karşılamış olursunuz.

#4
Foto - Nara tuz döküp yerseniz...! İnanılmaz etki

C vitamini açısından zengin olan narın faydası bu kadarla sınırlı değil.

#5
Foto - Nara tuz döküp yerseniz...! İnanılmaz etki

Narın en bilinen özelliklerinden birisi ise kansere karşı koruyucu olmasıdır.

#6
Foto - Nara tuz döküp yerseniz...! İnanılmaz etki

Özellikle prostat ve cilt kanserine iyi gelen nar, glikozit, tanen ve alkaloit açısından da zengin bir meyvedir. Ayrıca nar, sindirim sistemine de iyi gelir. Birçok hastalığı ve özellikle kış hastalıklarını önlemede yardımcıdır. Hastalığa yakalananları ise kolayca iyileştirir.

#7
Foto - Nara tuz döküp yerseniz...! İnanılmaz etki

Mide için faydalı olan nar, birçok mide problemini de ortadan kaldırır. Faydaları saymakla ve yazmakla bitmeyen nar, bel ve karın bölgesindeki yağlanmaları da ortadan kaldırıyor.

#8
Foto - Nara tuz döküp yerseniz...! İnanılmaz etki

1 ay boyunca düzenli olarak nar suyu içerseniz, bel ve karın bölgesindeki yağ hücrelerinizin üretiminin önemli ölçüde azaldığını görebilirsiniz.

#9
Foto - Nara tuz döküp yerseniz...! İnanılmaz etki

Ayrıca nar güzelleşmenizi de sağlar. Çünkü birçok kozmetik ürün için kullanılır ve cildi yenilmeye de yardımcı olur. Bunun yanı sıra narda bulunan antioksidanlar cilt tümörlerini engeller.

#10
Foto - Nara tuz döküp yerseniz...! İnanılmaz etki

Saydıkça faydaları bitmeyen narı, şimdi ise tuzlayıp yemeyi deneyin. Vücut için tuz ve narın faydası büyük. Tuzlayarak yediğiniz nar sayesinde, yukarıda yer alan binbir faydanın iki katını vücudunuza alabilirsiniz.

#11
Foto - Nara tuz döküp yerseniz...! İnanılmaz etki

Tuzlu nar yemek Kış aylarında boğaz ve solunum yolu hastalıkları artar. Boğaz ağrısı ve kuru öksürük, baş belası gibi üzerimize çöker. Günlerce hasta yatarız ve kuru öksürük nedeniyle boğazımız tahriş olur. Bu durumu yaşamamak için, nara tuz ekleyin ve bir kaşık dahi olsa yiyin. Ağrıların kesilmesinde etkili olan tuzlu nar sayesinde, yokuş çıkmak veya uzun yola gitmek daha kolay bir hal alacak. Çünkü bu karışım doğru kullanıldığında, ağrılardan kurtulmanıza yardımcı olacak.

#12
Foto - Nara tuz döküp yerseniz...! İnanılmaz etki

Güçlü bir iltihap söktürücü olan tuzlu nar, vücutta hastalıklı olan bölgelere şifa oluyor. Tuzlu nar, virüsün balgam yoluyla ya da dışkılama ile atılmasını sağlıyor. Tuzlu nar sonrası ayrıca su tüketimi de artığından böbreklerin hastalık döneminde fonksiyonu desteklenmiş olur. Narın besin değeri 100 gram narda ortalama olarak 83 kalori bulunmaktadır. Narın besin değerleri ise şu şekildedir.

#13
Foto - Nara tuz döküp yerseniz...! İnanılmaz etki

100 gram nar için; Toplam yağ 1,2 g Doymuş Yağ 0,1 g Kolesterol 0 mg Sodyum 3 mg Potasyum 236 mg Karbonhidrat 19 g Diyet Lifi 4 g Şeker 14 g Protein 1,7 g C Vitamini 10,2 mg Kalsiyum 10 mg Demir 0,3 mg D Vitamini 0 IU B6 Vitamini 0,1 mg Kobalamin 0 µg Magnezyum 12 mg

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