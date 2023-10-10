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Napoli'den Yozgat kararı! Duyan çok şaşıracak

2023-10-10 11:45:40
Napoli'den Yozgat kararı! Duyan çok şaşıracak

İtalya'da geçen sene şampiyonluğu kazanan Napoli, Yozgat'ı da ilgilendiren flaş bir karara imza attı.

#1
Foto - Napoli'den Yozgat kararı! Duyan çok şaşıracak

İtalya'nın tarihi kulübü Napoli, Yozgat'taki bir tekstil fabrikasının kapısını çaldı.

#2
Foto - Napoli'den Yozgat kararı! Duyan çok şaşıracak

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde 7 ay önce faaliyet göstermeye başlayan bir tekstil fabrikasında dünyaca ünlü birçok giyim markasının üretimi yapılıyor. Bin bir emek ve zahmetle özenle hazırlanan eşofman takımından basic ve polo yaka tişörtlere kadar ünlü markalarının üretimi yapılan fabrikada ürünler İtalya, ABD, Kanada, İngiltere ve İspanya gibi ülkelere gönderiliyor.

#3
Foto - Napoli'den Yozgat kararı! Duyan çok şaşıracak

Fabrikada ayrıca İtalya Seri A ekiplerinden Napoli takımının store mağaza ürünleri de üretiliyor. İtalyan taraftarların store mağazalarından temin ettikleri eşofman takımı, tişört ve polar tarzı gibi ürünler, Napoli tribünlerini süslüyor. Fabrika ülke ekonomisine ve istihdamını da önemli katkılar sağlıyor. 220 işçinin çalıştığı fabrika da yıllık 1 milyon ürün üretilmesi hedefleniyor.

#4
Foto - Napoli'den Yozgat kararı! Duyan çok şaşıracak

40 yıldır tekstil işi ile uğraştığını söyleyen fabrika çalışanlarından Mustafa Öztürk, “30 yıl İstanbul’da çalıştıktan sonra Yozgat’ta böyle bir işletme açılınca tereddüt etmeden geldim. Şu anda da Avrupa’nın bütün ülkelerine ihracat yapıyoruz. Burada evime ekonomik katkı sağladığım için de çok mutluyum.

#5
Foto - Napoli'den Yozgat kararı! Duyan çok şaşıracak

Fabrikamızda penye örme gurubu dediğimiz eşofman takımları, polo yaka tişörtler üretiyoruz, ünlü markaların ürünlerini ürettiğimiz için en ufak hataya burada yer verilmiyor. Bu ürünler de Avrupa ülkeleri tarafından takdir görüyor. Ürettiğimiz ürünleri Avrupa ülkelerinin giymesi bizi oldukça mutlu ediyor.” dedi.

#6
Foto - Napoli'den Yozgat kararı! Duyan çok şaşıracak

Fabrikada çalışan işçilerden Tuğrul Öcalan ise, “Buradan önce İstanbul’daydım, bu firmanın açıldığını duyunca Yozgat’a makine teknisyeni olarak geldim. Burada yurt dışına tişört, polar ve eşofman takımları üretiyoruz. Yozgat’a böyle bir firmanın açıldığı için mutluyuz, geçimimizi buradan sağlıyoruz.” şeklinde konuşu.

#7
Foto - Napoli'den Yozgat kararı! Duyan çok şaşıracak

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde 7 ay önce faaliyetlerine başladıklarını belirten fabrika müdürü Bülent Boyoğlu da, Avrupa’nın önde gelen giyim markalarının üretimini yaptıklarını söyledi. Boyoğlu, “Eşofman takımları, polo yaka tişörtler ve basic tişörtler olmak ürün skalamız çok geniştir. Bu ürünleri Avrupa’nın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. Hem bölge hem de ülke ekonomisine ciddi katkılarımız olmaktadır. Personel sayımız her geçen gün artıyor, şu anda 220 işçi fabrikamızda çalışıyor. Önümüzdeki süreçte de ciddi yatırımlarımız devam ediyor.

#8
Foto - Napoli'den Yozgat kararı! Duyan çok şaşıracak

Ürettiğim ürünler başta İtalya olmak üzere ABD, Kanada, İngiltere, İspanya gibi birçok ülkeye ihracatımız devam ediyor. Yılık hedefimiz bir milyonun üzerine çıkmaktadır. Kapasitemizi daha da artırarak ülke ekonomisine katkı sağlayıp istihdam sağlamayı düşünüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

#9
Foto - Napoli'den Yozgat kararı! Duyan çok şaşıracak

Fabrikalarında İtalya Seri A kulüplerinden Napoli’nin de store mağaza ürünlerini fabrikalarında ürettiklerini de vurgulayan Boyoğlu, “İtalya’nın ünlü spor kulübü Napoli’ye de fabrikamızda ürünler yapmaktayız. Napoli takımının store mağazalarında satılan ürünlerin birçoğunu biz temin etmekteyiz. Napoli takımının store ürünlerini Yozgat’ta üretip İtalya’ya sevk ediyoruz.” dedi.

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