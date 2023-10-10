Napoli'den Yozgat kararı! Duyan çok şaşıracak

Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde 7 ay önce faaliyetlerine başladıklarını belirten fabrika müdürü Bülent Boyoğlu da, Avrupa’nın önde gelen giyim markalarının üretimini yaptıklarını söyledi. Boyoğlu, “Eşofman takımları, polo yaka tişörtler ve basic tişörtler olmak ürün skalamız çok geniştir. Bu ürünleri Avrupa’nın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. Hem bölge hem de ülke ekonomisine ciddi katkılarımız olmaktadır. Personel sayımız her geçen gün artıyor, şu anda 220 işçi fabrikamızda çalışıyor. Önümüzdeki süreçte de ciddi yatırımlarımız devam ediyor.