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Ortalık çok fena karışacak: Savaş uçakları ve insansız hava araçları bölgeye doğru yola çıkıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ortalık çok fena karışacak: Savaş uçakları ve insansız hava araçları bölgeye doğru yola çıkıyor

Karadeniz'de tansiyon artarken sıcak bir gelişme yaşandı. NATO Sözcüsü Allison Hart flaş bir açıklama yaparak bölgeye uçak ve insansız hava araçlarının gönderileceğini duyurdu.

#1
Foto - Ortalık çok fena karışacak: Savaş uçakları ve insansız hava araçları bölgeye doğru yola çıkıyor

NATO, bölgedeki gemilere yönelik insansız hava aracı saldırılarının ardından Karadeniz’e daha fazla deniz devriye uçağı, radar sistemi ve insansız hava aracı göndereceğini duyurdu.

#2
Foto - Ortalık çok fena karışacak: Savaş uçakları ve insansız hava araçları bölgeye doğru yola çıkıyor

NATO Sözcüsü Allison Hart sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz’e daha fazla deniz devriye uçağı, radar sistemi ve insansız hava aracı gönderileceğini belirtti. Hart, "NATO Büyükelçileri Karadeniz’deki güvenliği görüşmek üzere toplandı. NATO, doğu kanadımız boyunca duruşumuzu zaten güçlendirdi, buna insansız hava aracı önleme kabiliyetleri de dahil. NATO, bölgeye ek varlıklar gönderecek. Bu varlıklar arasında gözetleme, keşif ve adli inceleme desteği de yer alacak. Birlik içinde olmaya devam edeceğiz ve 1 milyar vatandaşımızı güvende tutmak için herhangi bir tehdide hazır ve yetkin olduğumuzdan emin olacağız" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Ortalık çok fena karışacak: Savaş uçakları ve insansız hava araçları bölgeye doğru yola çıkıyor

NATO, son dönemdeki saldırılardan herhangi bir ülkeyi sorumlu tutmadı. Askeri analistler ise saldırıları neredeyse kesin olarak Rusya’nın gerçekleştirdiğini söylerken, Moskova sorumluluğu kabul etmedi.

#4
Foto - Ortalık çok fena karışacak: Savaş uçakları ve insansız hava araçları bölgeye doğru yola çıkıyor

Geçtiğimiz hafta Romanya’nın Karadeniz kıyısı yakınlarında iki kimyasal tankere insansız hava araçlarının saldırması ve tankerlerde yangın çıkmasının ardından 7 denizci kaybolmuştu. Bu olay, Ukrayna tarafından kullanılan hayati bir nakliye rotası boyunca yeni güvenlik endişelerini gündeme getirdi.

#5
Foto - Ortalık çok fena karışacak: Savaş uçakları ve insansız hava araçları bölgeye doğru yola çıkıyor

Romanya ve komşu NATO üyesi Bulgaristan kıyıları yakınlarında en az 5 kargo gemisine daha saldırı düzenlenmiş, en az 23 denizcinin kayıp veya ölü olduğu bildirilmişti.

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