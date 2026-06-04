Dudak uçuklattı! Osimhen için akılalmaz parayı hazırladılar, geliyorlar! Galatasaray şimdi ne yapacak?
Galatasaray'ın gol makinası için bu sefer durum ciddi...
Galatasaray'ın gol makinası için bu sefer durum ciddi...
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için Chelsea gözünü kararttı. İngiliz devi, yıldız forvet için inanılmaz bonservisi hazırladı. Chelsea'nin Osimhen için önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Peki sarı-kırmızılıların cevabı ne olacak? İşte detaylar...
Galatasaray'ın Napoli'den 75 milyon euroya transfer ettiği Victor Osimhen'in talipleri harekete geçti. Sarı-kırmızılıların göndermeyi düşünmediği yıldız golcü için atağa kalkan son takım Chelsea oldu.
Galatasaray'ın göndermeye yanaşmadığı Osimhen için gelecek astronomik bir teklif karşısında alacağı tutum ise merak konusu. Nijeryalı için dev bütçe ayıran Chelsea ise Sözcü'ye göre sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Haberde Chelsea'nin Victor Osimhen için hazırladığı bonservisin 130 milyon euro olduğu aktarıldı. "Satılması teklif dahi edilemez" diyen Dursun Özbek'in bu olası teklif halinde sergileyeceği tutum ise merak konusu.
Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle geçtiğimiz günlerde Osimhen için "Kulüp değiştirme ihtimali söz konusu. Bu yüzden onu kadroya almadım" diyerek transfer ateşini yakmıştı.
Haberlerin ayyuka çıkmasının ardından Osimhen, "Sözleri bağlamından koparıldı ve fazlasıyla abartıldı" demişti.
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