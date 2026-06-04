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Çin'de 'süper müshil' seçildi: Bağırsakları dip köşe temizliyor! Ispanağı bile solladı... Memur zammında kritik viraj! Dudak uçuklattı! Osimhen için akılalmaz parayı hazırladılar, geliyorlar! Galatasaray şimdi ne yapacak? Afrika sıcakları Türkiye'yi etkisi altına alacak: Rekor dereceler kapıda Yunanistan'dan 1055 sikke geri döndü: Kaçak eserlere karşı ortak irade... Kuruma noktasına gelmişti! Tahtaköprü Barajı’nda 52 yıl sonra bir ilk yaşandı Saldırıdan hemen önce bakın neler yapmış! Koruma katilinin keşif görüntüleri çıktı Bu gelişme çok konuşulacak... Hakan Safi'nin ikinci bombası: Gyökeres! Record yazdı Hem eğlendiler hem öğrendiler! Çocuk varsa şenlik var
Spor
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Dudak uçuklattı! Osimhen için akılalmaz parayı hazırladılar, geliyorlar! Galatasaray şimdi ne yapacak?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dudak uçuklattı! Osimhen için akılalmaz parayı hazırladılar, geliyorlar! Galatasaray şimdi ne yapacak?

Galatasaray'ın gol makinası için bu sefer durum ciddi...

#1
Foto - Dudak uçuklattı! Osimhen için akılalmaz parayı hazırladılar, geliyorlar! Galatasaray şimdi ne yapacak?

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için Chelsea gözünü kararttı. İngiliz devi, yıldız forvet için inanılmaz bonservisi hazırladı. Chelsea'nin Osimhen için önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Peki sarı-kırmızılıların cevabı ne olacak? İşte detaylar...

#2
Foto - Dudak uçuklattı! Osimhen için akılalmaz parayı hazırladılar, geliyorlar! Galatasaray şimdi ne yapacak?

Galatasaray'ın Napoli'den 75 milyon euroya transfer ettiği Victor Osimhen'in talipleri harekete geçti. Sarı-kırmızılıların göndermeyi düşünmediği yıldız golcü için atağa kalkan son takım Chelsea oldu.

#3
Foto - Dudak uçuklattı! Osimhen için akılalmaz parayı hazırladılar, geliyorlar! Galatasaray şimdi ne yapacak?

Galatasaray'ın göndermeye yanaşmadığı Osimhen için gelecek astronomik bir teklif karşısında alacağı tutum ise merak konusu. Nijeryalı için dev bütçe ayıran Chelsea ise Sözcü'ye göre sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.

#4
Foto - Dudak uçuklattı! Osimhen için akılalmaz parayı hazırladılar, geliyorlar! Galatasaray şimdi ne yapacak?

Haberde Chelsea'nin Victor Osimhen için hazırladığı bonservisin 130 milyon euro olduğu aktarıldı. "Satılması teklif dahi edilemez" diyen Dursun Özbek'in bu olası teklif halinde sergileyeceği tutum ise merak konusu.

#5
Foto - Dudak uçuklattı! Osimhen için akılalmaz parayı hazırladılar, geliyorlar! Galatasaray şimdi ne yapacak?

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle geçtiğimiz günlerde Osimhen için "Kulüp değiştirme ihtimali söz konusu. Bu yüzden onu kadroya almadım" diyerek transfer ateşini yakmıştı.

#6
Foto - Dudak uçuklattı! Osimhen için akılalmaz parayı hazırladılar, geliyorlar! Galatasaray şimdi ne yapacak?

Haberlerin ayyuka çıkmasının ardından Osimhen, "Sözleri bağlamından koparıldı ve fazlasıyla abartıldı" demişti.

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