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Kültür Sanat
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Yeniakit Publisher
Yunanistan'dan 1055 sikke geri döndü: Kaçak eserlere karşı ortak irade...
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Yunanistan'dan 1055 sikke geri döndü: Kaçak eserlere karşı ortak irade...

Türkiye ve Yunanistan arasında kültür alanındaki iş birliğine yeni bir boyut kazandıran Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu Kapadokya’da gerçekleştirildi. Yunan makamlarınca ele geçirilen ve ülkemize iade edilen 1.055 sikke de iki ülke arasındaki somut iş birliğinin önemli örneklerinden biri olarak öne çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, forum kapsamında Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile bir araya gelirken kültürel mirasın korunmasından kaçakçılıkla mücadeleye, uluslararası iş birliklerinden iade süreçlerine kadar birçok başlıkta iki ülkenin ortak iradesine dikkat çekti. Ersoy, Parthenon Heykelleri konusunda Yunanistan’a verilen desteği de yineledi.

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Foto - Yunanistan'dan 1055 sikke geri döndü: Kaçak eserlere karşı ortak irade...

Ege’nin iki yakası Kapadokya’da bir araya geldi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki kültürel ilişkilerin ele alındığı buluşma, iki ülke arasında yeni bir diyalog zemini oluşturdu.

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Foto - Yunanistan'dan 1055 sikke geri döndü: Kaçak eserlere karşı ortak irade...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile birlikte Kapadokya’da düzenlenen Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu’na katıldı.

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Foto - Yunanistan'dan 1055 sikke geri döndü: Kaçak eserlere karşı ortak irade...

Forum öncesinde Bakan Ersoy ile Bakan Mendoni bir araya gelerek ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açılış konuşmalarını yapan iki Bakan, daha sonra forum çalışmalarına katıldı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki kültürel bağlara vurgu yapan Ersoy, forumun toplumlar arasındaki kültürel köprüleri güçlendireceğine dikkat çekti. Ersoy, ayrıca organizasyonun ortaya konan vizyona hizmet etmesi, hedeflerini gerçekleştirmesi ve güçlü iletişim ile iş birliklerine kapı aralaması temennisinde bulundu.

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Foto - Yunanistan'dan 1055 sikke geri döndü: Kaçak eserlere karşı ortak irade...

Bakan Ersoy, Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile gerçekleştirdiği görüşmede kültür alanındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik birçok konunun ele alındığını aktararak iki ülkenin uluslararası platformlarda karşılıklı desteği sürdürmesi konusunda ortak kanaat ortaya konulduğunu belirtti. Kaçakçılıkla Mücadelede Ortak Zemin Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelenin iki ülke açısından stratejik önem taşıdığını dile getiren Ersoy, bu alandaki hukuki altyapıya dikkat çekerek 2013 yılında imzalanan protokol ile UNESCO 1970 Sözleşmesi’ni hatırlattı. Ersoy, Türkiye ile Yunanistan arasında bu kapsamda güçlü bir hukuki zemin bulunduğunu vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşmasında, “Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele, Türkiye ve Yunanistan’ın somut iş birliği geliştirdiği önemli alanlardan biridir. Bu konuda aramızda güçlü bir hukuki zemin de bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

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Foto - Yunanistan'dan 1055 sikke geri döndü: Kaçak eserlere karşı ortak irade...

Bu yıl imzalanan Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’na da dikkat çeken Ersoy, söz konusu belgenin iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin kurumsal bir zeminde ilerletilmesini sağladığını ve ortak kültürel değerlerin korunması ile iş birliğinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesini hedefleyen önemli bir yol haritası niteliği taşıdığını vurguladı. Beyandan Uygulamaya Geçiş Vurgusu Uluslararası iş birliklerinde somut sonuçların önemine işaret eden Ersoy, beyan ve belgelerin uygulamaya dönüşmesinin esas olduğunu ifade etti. Ersoy, bu kapsamda iki ülkenin ortaya koyduğu ortak iradenin somut sonuçlar verdiğini belirtti. Bakan Ersoy, “Geçtiğimiz yıl Yunan makamlarınca ele geçirilen ve ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarıldığı tespit edilen 1.055 sikke Türkiye’ye iade edilmiştir.” dedi. Atina’daki törene de atıfta bulunan Ersoy, karşılıklı güvene dayalı iş birliğinin önemli bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Parthenon Heykellerine Türkiye’den Destek Bakan Ersoy, uluslararası platformlardaki kültürel miras tartışmalarına da değinerek Türkiye’nin Yunanistan’a verdiği desteği hatırlattı ve şöyle devam etti: “Türkiye olarak Parthenon Heykelleri konusunda, UNESCO’nun ilgili komite toplantılarında Yunanistan’ın tezlerine verdiğimiz destek, kültür varlıklarının ait oldukları tarihî ve kültürel bağlamla birlikte korunmasına verdiğimiz önemin bir tezahürüdür.” Birleşmiş Milletler düzeyindeki yaklaşımı da hatırlatan Ersoy, Yunanistan’ın öncülük ettiği ve kültür varlıklarının kaynak ülkelerine iadesi konusundaki iradeyi ortaya koyan kararlarını da desteklediklerini söyledi.

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