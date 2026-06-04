Yunanistan'dan 1055 sikke geri döndü: Kaçak eserlere karşı ortak irade...

Bu yıl imzalanan Kültür Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’na da dikkat çeken Ersoy, söz konusu belgenin iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin kurumsal bir zeminde ilerletilmesini sağladığını ve ortak kültürel değerlerin korunması ile iş birliğinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesini hedefleyen önemli bir yol haritası niteliği taşıdığını vurguladı. Beyandan Uygulamaya Geçiş Vurgusu Uluslararası iş birliklerinde somut sonuçların önemine işaret eden Ersoy, beyan ve belgelerin uygulamaya dönüşmesinin esas olduğunu ifade etti. Ersoy, bu kapsamda iki ülkenin ortaya koyduğu ortak iradenin somut sonuçlar verdiğini belirtti. Bakan Ersoy, “Geçtiğimiz yıl Yunan makamlarınca ele geçirilen ve ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarıldığı tespit edilen 1.055 sikke Türkiye’ye iade edilmiştir.” dedi. Atina’daki törene de atıfta bulunan Ersoy, karşılıklı güvene dayalı iş birliğinin önemli bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Parthenon Heykellerine Türkiye’den Destek Bakan Ersoy, uluslararası platformlardaki kültürel miras tartışmalarına da değinerek Türkiye’nin Yunanistan’a verdiği desteği hatırlattı ve şöyle devam etti: “Türkiye olarak Parthenon Heykelleri konusunda, UNESCO’nun ilgili komite toplantılarında Yunanistan’ın tezlerine verdiğimiz destek, kültür varlıklarının ait oldukları tarihî ve kültürel bağlamla birlikte korunmasına verdiğimiz önemin bir tezahürüdür.” Birleşmiş Milletler düzeyindeki yaklaşımı da hatırlatan Ersoy, Yunanistan’ın öncülük ettiği ve kültür varlıklarının kaynak ülkelerine iadesi konusundaki iradeyi ortaya koyan kararlarını da desteklediklerini söyledi.