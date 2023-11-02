2023-11-02 11:37:42 Müthiş haberi Türkiye'ye duyurdular! TÜBİTAK'ın destekleriyle dünyayı sallayacak...
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Alver Şahin ve İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Gelir'in danışmanlığında yürütülen projeyle, hava kirliliği ölçümünde kullanılan sensörlerin yerli ve milli imkanlarla, daha uygun maliyetle geliştirilmesi, sayılarının artırılması ve daha yüksek çözünürlükte veri elde edilmesi hedefleniyor.