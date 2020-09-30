Mutfak aletlerinden daha fazla faydalanmak için bunları yapın!

Mutfakta işinizi kolaylaştırmak için işe mutfak aletlerini farklı amaçlarla kullanmakla başlayabilirsiniz. Donmuş eti eritmek için alüminyum tencerelerinizden, limon sıkmak için mikrodalga fırınınızdan faydalanabileceğinizi söylesek inanmakta güçlük çekersiniz ama doğru. Nasıl mı? İşte hayatınızı kolaylaştıracak bilgiler... Muffin tepsisi porsiyonluk omletler yapmak için çok uygun. Yapılması gereken yumurtaları gözlere kırıp üstlerine dilediğiniz malzemeleri eklemek ardından fırında 180 derecede 20 dakika kadar pişirmek. Böylece kahvaltıda herkes farklı bir omlet yiyebilir ama hepsini tek teki pişirmekle uğraşmazsınız. Muffin tepsinizi tart kalıpları ya da küçük yenebilir kaseler yapmak için de kullanabilirsiniz. Şekerli kurabiye hamurunu ince açıp tepsinin deliklerinden biraz büyük yuvarlaklar kesmeniz yeterli. Muffin tepsisini tersi geçirip hamurları gözlerin üstlerine yerleştirdiğinizde minik kaseleriniz hazır. Fırında pişirmeniz yeterli.