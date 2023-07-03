Mutfağınızdaki bu ürün sayesinde kepek sorunu tarihe karışıyor! Mucizevi bir şey! Uygulayanlar, dua edecek

Kepek, malassezia adı verilen bir mantardan kaynaklanır. Bu mantar nemli ortamlarda gelişir, bu nedenle aşırı terlemenin olduğu yaz ve muson mevsimlerinde kepek daha büyük bir sorun haline gelir. Özellikle kışın kepek sorunu yaşayan bazı insanlar da vardır, bunun nedeni soğuk rüzgarın saçınızdan ve saç derinizden nemi alıp kuru ve pul pul dökülmesidir. Bu, kafa derisinde kuruluk ve kaşıntıya neden olarak ölü deri hücrelerinin görünür pullar halinde birikmesine ve sonunda saçınızdan düşmesine neden olur. Ancak kepek önleyici şampuanlar pullardan kurtulmanıza yardımcı olmuyorsa mutfağınıza dönmenizi öneririz.