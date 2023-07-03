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Mutfağınızdaki bu ürün sayesinde kepek sorunu tarihe karışıyor! Mucizevi bir şey! Uygulayanlar, dua edecek

2023-07-03 14:16:36
Mutfağınızdaki bu ürün sayesinde kepek sorunu tarihe karışıyor! Mucizevi bir şey! Uygulayanlar, dua edecek

Kepek için basit ve kolay ev ilaçlarını öğrenin. Bu basit kepek ev ilaçları, kepeği nasıl kontrol edeceğinizi veya ondan nasıl kurtulacağınızı bilmenize yardımcı olacaktır. Saçlar, estetik görünümümüzü tamamlayan önemli bir unsurdur. Ancak, birçok insanın karşılaştığı yaygın bir sorun olan kepek, saç derisindeki problemler nedeniyle sıkıntı yaratabilir. Kepek, sadece fiziksel rahatsızlık hissi vermekle kalmaz, aynı zamanda sosyal etkileşimlerimizi de olumsuz yönde etkileyebilir.

#1
Foto - Mutfağınızdaki bu ürün sayesinde kepek sorunu tarihe karışıyor! Mucizevi bir şey! Uygulayanlar, dua edecek

Kepek, malassezia adı verilen bir mantardan kaynaklanır. Bu mantar nemli ortamlarda gelişir, bu nedenle aşırı terlemenin olduğu yaz ve muson mevsimlerinde kepek daha büyük bir sorun haline gelir. Özellikle kışın kepek sorunu yaşayan bazı insanlar da vardır, bunun nedeni soğuk rüzgarın saçınızdan ve saç derinizden nemi alıp kuru ve pul pul dökülmesidir. Bu, kafa derisinde kuruluk ve kaşıntıya neden olarak ölü deri hücrelerinin görünür pullar halinde birikmesine ve sonunda saçınızdan düşmesine neden olur. Ancak kepek önleyici şampuanlar pullardan kurtulmanıza yardımcı olmuyorsa mutfağınıza dönmenizi öneririz.

#2
Foto - Mutfağınızdaki bu ürün sayesinde kepek sorunu tarihe karışıyor! Mucizevi bir şey! Uygulayanlar, dua edecek

Kepek için limon kullanmak iyi bilinen bir çaredir. Ancak kepekten tamamen kurtulmanın birkaç etkili yolu vardır. Hemen hemen her mutfakta bulunan bu basit bileşen, kepekle etkili bir şekilde mücadele edebilir. Limonlardaki ana bileşik olan sitrik asit buna bağlanabilir. Kepekle kökten savaşmaya yardımcı olur. Ayrıca limon, kepeğe neden olan mantarla savaşma özelliğine sahiptir. Saç dökülmesi yönetilebilir ve buklelerinizin hacmi geri yüklenebilir. Badem yağı, kafa derisindeki kaşıntılı ve pul pul dökülmüş cildi yatıştırır. Cildi E vitamini ile besler ve nemlendirir. Çay ağacı yağı veya cadı fındığı yağı antiseptik özelliklere sahiptir. Yağ karışımına eklendiğinde, limon suyunun Malassezia mantarını ve dolayısıyla kepeği etkili bir şekilde ortadan kaldırmasına yardımcı olurlar.

#3
Foto - Mutfağınızdaki bu ürün sayesinde kepek sorunu tarihe karışıyor! Mucizevi bir şey! Uygulayanlar, dua edecek

İhtiyacınız olanlar • 3-4 yemek kaşığı badem yağı • 2 yemek kaşığı limon suyu • 3-4 damla çay ağacı yağı veya 1 çay kaşığı cadı fındığı yağı (isteğe bağlı)

#4
Foto - Mutfağınızdaki bu ürün sayesinde kepek sorunu tarihe karışıyor! Mucizevi bir şey! Uygulayanlar, dua edecek

Uygulanışı 1. Badem yağını hafifçe ısıtın. Buna limon suyunu ve evde varsa isteğe bağlı yağlardan herhangi birini ekleyin. İyice karıştırın. 2. Bunu kafa derisine uygulayın ve güzelce masaj yapın. 3. Bunu 15-30 dakika bekletin. 4. Saçınızı her zamanki gibi şampuanla durulayın. Bunu Ne Sıklıkta Yapmalısınız? Kepeği etkili bir şekilde gidermek için bunu haftada en az 2-4 kez düzenli olarak yapın.

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