Müteahhitten 'pes' dedirten savunma! Vicdansız

KAÇIŞ GÜRCİSTAN’A Dün de Adıyaman’da yıkılan bazı binaların müteahhidi olan Yavuz ve Sevilay Karakuş çifti, İstanbul Havalimanı’nda yakalanıp gözaltına alındı. Çiftin, Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı’nın yaptığı ihbarla yakalandığı ve Adıyaman’a gönderilmek üzere Havalimanı Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulduğu öğrenildi. Karakuş çiftinin, Dış Hatlar Terminali’nde kimlik sorgulaması sırasında üç gün önce yakalanan Çoşkun gibi Gürcistan’a kaçmaya çalıştıkları, üzerlerinden 16 bin dolar ve 20 bin lira para çıktığı öğrenildi. Gazetecilerin “Vicdanınız rahat mı?” sorusuna Yavuz Karakuş “Vicdanım rahat. 44 bina yaptım, dördü yıkıldı. Her şeyi usulüne uygun yaptım” dedi. Gürcistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan Sevilay ve Yavuz Karakuş çiftinin üzerinden 16 bin dolar ve 20 bin lira para çıktı.