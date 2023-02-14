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Müteahhitten 'pes' dedirten savunma! Vicdansız

2023-02-14 07:21:38
Müteahhitten 'pes' dedirten savunma! Vicdansız

Adıyaman’da yaptıkları bazı binalar yıkılan Yavuz ve Sevilay Karakuş çifti İstanbul Havalimanı’nda yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Yavuz Karakuş, gazetecilerin sorusu üzerine “Vicdanım rahat” dedi. İşte inanılmaz açıklamalar...

#1
Foto - Müteahhitten 'pes' dedirten savunma! Vicdansız

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük yıkımlara neden olurken binlerce insanın da canını aldı. İmar ve inşaat kurallarına uymayıp, yetersiz malzemeyle mühendislik kurallarına aykırı olarak yapılan ve “depreme dayanıklı” oldukları iddiasıyla milyonlarca liraya satılan binlerce bina, depremde çöktü. Yaşanan yıkımların ardından enkaza dönen binalarda ihmal ve sorumluluğu olanların tespiti için savcılıklar harekete geçti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da dün yaptığı açıklamada, müteahhitlerin İkisinin yurt dışına kaçarken yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi: “134 şüpheli hakkında işlem yapılmış. Bu şüphelilerden üçü tutuklandı, yedisi gözaltına alındı. Yedi şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı kondu. 114 kişinin de gözaltı çalışmaları devam etmektedir” dedi. Müteahhitlerin İkisi yurt dışına kaçarken yakalandı.”

#2
Foto - Müteahhitten 'pes' dedirten savunma! Vicdansız

KAÇIŞ GÜRCİSTAN’A Dün de Adıyaman’da yıkılan bazı binaların müteahhidi olan Yavuz ve Sevilay Karakuş çifti, İstanbul Havalimanı’nda yakalanıp gözaltına alındı. Çiftin, Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı’nın yaptığı ihbarla yakalandığı ve Adıyaman’a gönderilmek üzere Havalimanı Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulduğu öğrenildi. Karakuş çiftinin, Dış Hatlar Terminali’nde kimlik sorgulaması sırasında üç gün önce yakalanan Çoşkun gibi Gürcistan’a kaçmaya çalıştıkları, üzerlerinden 16 bin dolar ve 20 bin lira para çıktığı öğrenildi. Gazetecilerin “Vicdanınız rahat mı?” sorusuna Yavuz Karakuş “Vicdanım rahat. 44 bina yaptım, dördü yıkıldı. Her şeyi usulüne uygun yaptım” dedi. Gürcistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan Sevilay ve Yavuz Karakuş çiftinin üzerinden 16 bin dolar ve 20 bin lira para çıktı.

#3
Foto - Müteahhitten 'pes' dedirten savunma! Vicdansız

MÜTEAHHİT ALARMI! Kaçan ve kaçmaya çalışan müteahhitler için yurt genelinde polis ve jandarma alarma geçirildi. Depremin ardından Mersin plakalı bir araçla kaçtığı tahmin edilen Antakyalı Müteahhit Ö.C., Muğla’da polis ve jandarmayı alarma geçirdi. Muğla polisi ve jandarması, eşkali belirlenen kişinin araç plakası, modeli, rengi hakkında uyarılırken Ö.C.’nin yurt dışına kaçma ihtimali olduğu belirtildi. Ekipler Muğla’nın giriş ve çıkışlarındaki güvenlik kameralarını tarıyor. Enkazlardan numune alma işlemi sürüyor.

#4
Foto - Müteahhitten 'pes' dedirten savunma! Vicdansız

51 DAVAYA RAĞMEN İNŞAATA DEVAM ETTİ Ömer Cihan’a ait Kule Apartmanı’nın deprem sonrası görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Antakya’daki Cihan İnşaat’ın sahibi Ömer Cihan’a ait Kule Apartmanı’nda onlarca kişi enkazda can verdi. Cihan hakkında zamanında 51 dava açılmasına rağmen inşaat yapmasına göz yumulduğu ortaya çıktı.

#5
Foto - Müteahhitten 'pes' dedirten savunma! Vicdansız

KALİTESİZ BETON KULLANMIŞ Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Pamukoğlu Sitesi’nin fenni sorumlusu olan İnşaat Mühendisi Atilla G. de Afyonkarahisar’da gözaltına alındı. Gözaltına alınacaklar listesinde olduğunu öğrenince firara kalkışan, İnşaat Mühendisi Atilla G. ise Afyonkarahisar’da gözaltına alındı. Atilla G.’nin Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Pamukoğlu Sitesi’nin fenni sorumlusu olduğu öğrenildi. Şüpheli Atilla G., işlemlerinin ardından soruşturmanın merkezi Gaziantep’e gönderildi. Pamukoğlu Sitesi’nde yapılan ilk incelemelerde beton kalitesinin çok düşük olduğu belirlenmişti.

#6
Foto - Müteahhitten 'pes' dedirten savunma! Vicdansız

YIKIMLARA ‘MUKADDERAT’ SAVUNMASI! Adana’da 100’den fazla kişinin öldüğü Alpargün apartmanının müteahhidi Hasan Alpargün Kıbrıs’ta yakalanarak Adana’ya getirildi. Adana’da yıkılan Hasan Alpargün Apartmanı’nın müteahhidi Hasan Alpargün, depremin hemen ardından KKTC’ye kaçmış, önceki gün Lefkoşa Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmıştı.

#7
Foto - Müteahhitten 'pes' dedirten savunma! Vicdansız

Alpargün, gemiyle önce Mersin’e, ardından karayolu ile Adana’ya getirildi. Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Alpargün, gazetecilerin yönelttiği sorulara “Mukadderat” yanıtını verdi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Alpargün’ün 990 bin dolar, 890 bin euro ve 500 bin TL’yi Türkiye’den transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın almaya çalıştığı iddia edildi.

#8
Foto - Müteahhitten 'pes' dedirten savunma! Vicdansız

Açılan davalara ilişkin Hatay Barosu’ndan üç avukat Murat Varol, Ebru Ulaş, Görkem Ulaş, Cihan ve yıkılan binası ile ilgili verdikleri hukuk savaşının belgelerini paylaştılar. Avukatların verdiği bilgiye göre o dönem, binada “İmar Kanunu’na aykırılık” ve usulsüzlükler bulunduğu gerekçesiyle Antakya Belediyesi’ne şikâyet başvurusu yapıldı.

#9
Foto - Müteahhitten 'pes' dedirten savunma! Vicdansız

Belediye de “Yıkım gerçekleştirilemedi” diyerek dosyayı kapattı. Bunun üzerine avukatlar müteahhit hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Müteahhit hakkında dava açıldı. Ancak Cihan yargılandığı davada, sadece “imar kirliliğine neden olmak” suçundan iyi hal indirimi ile 12 bin TL para cezasına çarptırıldı.

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