Müşterilerin ve alacaklıların durumu ne olacak? Katılımevim ve Birevim el değiştirdi, yeni sahibi bakın kim oldu?

Tera Grubu olarak bugüne kadar bünyemizdeki her bir şirkette gösterdiğimiz hassasiyeti, yönetim disiplinini ve yüksek sorumluluk bilincini yeni şirketlerimizde de aynen uygulayacağız. Sektörlerimizde yeni başarı hikayelerine ve kilometre taşlarına birlikte imza atacağız. Bizim için en temel değer güvendir. Her bir müşterimizin alın teriyle, dişinden tırnağından artırarak geleceğine yatırdığı her bir kuruş ve bizlere teslim ettiği her emanet, en hassas sorumluluğumuz ve en kıymetli varlığımızdır. Grubumuza duyduğunuz güven ve güzel temennileriniz için teşekkür eder; bu yeni dönemin devletimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.