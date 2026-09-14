Müşterilerin ve alacaklıların durumu ne olacak? Katılımevim ve Birevim el değiştirdi, yeni sahibi bakın kim oldu?
Sermaye piyasalarının son yıllardaki en büyük birleşme ve devir operasyonlarından biri gerçekleştirilerek Pusula Finans Holding ve bağlı ortaklıklarının Tera Grubu’na devri konusunda resmi mutabakata varıldı. İktisat Katılım Bankası, Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman gibi dev şirketleri kapsayan bu stratejik süreçle birlikte, şirketlerin yönetim kadrosunda da köklü değişimler yapılarak Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen yeni dönemin liderliğine getirildi. Müşterilerin ve alacaklıların haklarının Tera Grubu'nun çeyrek asırlık güvencesiyle korunacağı vurgulanırken, bu dev birleşimin finans sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralayacağı belirtildi.